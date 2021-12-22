Лукашенко: польские спецслужбы вынуждали солдат убивать мигрантов

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Сотрудники польских спецслужб спаивали военных, заявил Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Польские военные убивали мигрантов на белорусско-польской границе по указанию сотрудников спецслужб. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Польских военнослужащих спаивали, потом заставляли убивать специальные люди. Никакие это не пограничники. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», — передает слова Лукашенко телеканал «БелТА».

По словам белорусского президента, людей целенаправленно готовили убивать не только на территории Польши, но и в других государствах. «Специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы», — заключил Лукашенко.

Ранее из Польши сбежал пограничник Эмиль Чечко. Он заявил, что польские военные расстреливают мигрантов. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, пишет RT.

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Польские военные убивали мигрантов на белорусско-польской границе по указанию сотрудников спецслужб. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Польских военнослужащих спаивали, потом заставляли убивать специальные люди. Никакие это не пограничники. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», — передает слова Лукашенко телеканал «БелТА». По словам белорусского президента, людей целенаправленно готовили убивать не только на территории Польши, но и в других государствах. «Специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы», — заключил Лукашенко. Ранее из Польши сбежал пограничник Эмиль Чечко. Он заявил, что польские военные расстреливают мигрантов. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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