Лукашенко: польские спецслужбы вынуждали солдат убивать мигрантов

Польские военные убивали мигрантов на белорусско-польской границе по указанию сотрудников спецслужб. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Польских военнослужащих спаивали, потом заставляли убивать специальные люди. Никакие это не пограничники. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», — передает слова Лукашенко телеканал «БелТА».
По словам белорусского президента, людей целенаправленно готовили убивать не только на территории Польши, но и в других государствах. «Специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы», — заключил Лукашенко.
Польские военные убивали мигрантов на белорусско-польской границе по указанию сотрудников спецслужб. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Польских военнослужащих спаивали, потом заставляли убивать специальные люди. Никакие это не пограничники. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», — передает слова Лукашенко телеканал «БелТА». По словам белорусского президента, людей целенаправленно готовили убивать не только на территории Польши, но и в других государствах. «Специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы», — заключил Лукашенко. Ранее из Польши сбежал пограничник Эмиль Чечко. Он заявил, что польские военные расстреливают мигрантов. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, пишет RT.