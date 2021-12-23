Власти Германии пришли к согласию по «Северному потоку — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Глава МИД Германии заявила о консенсусе по «Северному потоку — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц пришли к консенсусу по вопросу запуска «Северного потока — 2». По их мнению, процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала министр в интервью Die Zeit.

Ранее Bloomberg сообщил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц пришли к консенсусу по вопросу запуска «Северного потока — 2». По их мнению, процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства. «Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала министр в интервью Die Zeit. Ранее Bloomberg сообщил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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