Власти Германии пришли к согласию по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Германии заявила о консенсусе по «Северному потоку — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц пришли к консенсусу по вопросу запуска «Северного потока — 2». По их мнению, процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала министр в интервью Die Zeit.

Ранее Bloomberg сообщил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT.