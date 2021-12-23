У Бориса Дубровского арестовали больше счетов, чем установил суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приставы наложили арест на активы челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского на сумму 116 млн рублей. Это следует из материалов Арбитражного суда Челябинской области, куда подал иск бывший глава региона, требуя снизить сумму ареста до 73 млн рублей. Суд отложил рассмотрение иска Дубровского до 1 февраля.

«Дубровский Борис Александрович обратился в суд с заявлением снизить размер ареста до величины, указанной в определении Арбитражного суда Челябинской области от 27 октября 2021 года. Заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в документах, выложенных на сайте челябинского арбитража.

27 октября этот же суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора на сумму в 73,4 млн рублей. Именно такая сумма была перечислена «Монтажником» на личные счета Дубровского в период 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. Сам он тогда уже не руководил регионом.

Решение об аресте активов Дубровского принято в рамках банкротства «Монтажника», принадлежащего семье бывшего главы региона. Приставы исполнили решение суда, но под арест попала сумма в полтора раза больше. Экс-губернатор подал на приставов в суд.

Дубровские купила «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. В настоящее время компания обанкрочена. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован и находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сын экс-губернатора Александр Дубровский подал иск о личном банкротстве. Семья бывшего главы региона отказывается от общения со СМИ.

Борис Дубровский требует снизить сумму ареста Скрин: арбитражный суд Челябинской области

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