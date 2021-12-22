22 декабря 2021

Появилась новая версия причин драки сотрудниц курганской полиции

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Клипарт. Магнитогорск, полиция, полицейский автомобиль
Причиной драки могла стать новая должность потерпевшей Фото:

Причиной драки сотрудниц межмуниципального отдела полиции «Куртамышский» Курганской области могла стать не ревность, а новая должность. Такая версия опубликована в telegram-канале SHOT.

«Сотрудница, получившая несколько ударов по голове, заняла должность врио помощника начальника несколько месяцев назад. Якобы, гражданская жена начальника отдела рассчитывала занять это место после выхода из декрета, поэтому и напала на коллегу с молотком», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшая с 2015 года замужем за инспектором ДПС. Она позиционирует себя как примерную жену и мать. «Никаких связей с начальником отдела, кроме рабочих, не приемлет», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. В пресс-службе областного УМВД заявляли URA.RU, что по факту инцидента проводится служебная проверка.

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Причиной драки сотрудниц межмуниципального отдела полиции «Куртамышский» Курганской области могла стать не ревность, а новая должность. Такая версия опубликована в telegram-канале SHOT. «Сотрудница, получившая несколько ударов по голове, заняла должность врио помощника начальника несколько месяцев назад. Якобы, гражданская жена начальника отдела рассчитывала занять это место после выхода из декрета, поэтому и напала на коллегу с молотком», — говорится в сообщении. Также сообщается, что пострадавшая с 2015 года замужем за инспектором ДПС. Она позиционирует себя как примерную жену и мать. «Никаких связей с начальником отдела, кроме рабочих, не приемлет», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. В пресс-службе областного УМВД заявляли URA.RU, что по факту инцидента проводится служебная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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