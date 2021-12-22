Часть курганских школьников отправили на дистанционное обучение

Часть школьников двух курганских районов учатся дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В Белозерском и Катайском районах Курганской области из-за погодных условий часть школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом в соцсетях сообщили представители местных администраций.

«Продолжающийся снегопад создает угрозу безопасности дорожного движения, поэтому подвоз детей в школы нашего района 23 декабря приостановлен. Уроки в школах первой смены пройдут для детей, добирающихся до школы самостоятельно», — рассказали сотрудники администрации Белозерского района в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Власти района отметили, что детей, которых подвозят к школе, перевели на дистанционное обучение. Представители администрации Катайского района в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в их муниципалитете также был отменен подвоз детей. В городских школах района дети будут учиться очно, а в сельских формат определят руководители образовательных организаций. Это будет зависеть от того, сколько детей довозят до школы.

22 декабря в Кургане прошел самый сильный снегопад за 46 лет. Из-за плохих погодных условий на курганских трассах ввели ограничения для автобусов.