22 декабря 2021

Часть курганских школьников отправили на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть школьников двух курганских районов учатся дистанционно Фото:
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Проблемы дистанционного обучения в России

В Белозерском и Катайском районах Курганской области из-за погодных условий часть школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом в соцсетях сообщили представители местных администраций.

«Продолжающийся снегопад создает угрозу безопасности дорожного движения, поэтому подвоз детей в школы нашего района 23 декабря приостановлен. Уроки в школах первой смены пройдут для детей, добирающихся до школы самостоятельно», — рассказали сотрудники администрации Белозерского района в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Власти района отметили, что детей, которых подвозят к школе, перевели на дистанционное обучение. Представители администрации Катайского района в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в их муниципалитете также был отменен подвоз детей. В городских школах района дети будут учиться очно, а в сельских формат определят руководители образовательных организаций. Это будет зависеть от того, сколько детей довозят до школы.

22 декабря в Кургане прошел самый сильный снегопад за 46 лет. Из-за плохих погодных условий на курганских трассах ввели ограничения для автобусов.

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В Белозерском и Катайском районах Курганской области из-за погодных условий часть школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом в соцсетях сообщили представители местных администраций. «Продолжающийся снегопад создает угрозу безопасности дорожного движения, поэтому подвоз детей в школы нашего района 23 декабря приостановлен. Уроки в школах первой смены пройдут для детей, добирающихся до школы самостоятельно», — рассказали сотрудники администрации Белозерского района в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Власти района отметили, что детей, которых подвозят к школе, перевели на дистанционное обучение. Представители администрации Катайского района в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в их муниципалитете также был отменен подвоз детей. В городских школах района дети будут учиться очно, а в сельских формат определят руководители образовательных организаций. Это будет зависеть от того, сколько детей довозят до школы. 22 декабря в Кургане прошел самый сильный снегопад за 46 лет. Из-за плохих погодных условий на курганских трассах ввели ограничения для автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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