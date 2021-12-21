В Перми признали законным отстранение непривитых от работы

Прокуратура встала на сторону завода в споре с противниками QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Прокуратура не нашла нарушений в действиях руководства пермского завода «Машиностроитель», отстранившего от работы десятки сотрудников, которые отказались поставить прививки от COVID-19. Об этом в надзорном ведомстве сообщили в ответ на запрос URA.RU.

«По результатам проверки спецпрокуратуры несоответствий приказа генерального директора АО «Пермский завод «Машиностроитель» от 28.10.2021 № 231 «Об исполнении Постановления Главного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 № 206 (в ред. от 25.10.2021) и Указа губернатора Пермского края от 20.09.2020 № 121 (в ред. от 22.10.2021)» требованиям действующего законодательства не установлено», — говорится в письме за подписью прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Равиля Шартдинова. Он отмечает, что свои проверки еще проводят Государственная инспекция труда и Роспотребнадзор.

Руководство «Машиностроителя» 2 декабря не пустило на работу около сотни сотрудников, которые не поставили прививки. Это было сделано на основе постановления главного санврача региона. Не согласившись с начальством, работники подали иски в суд.

Обратиться в суд за защитой своих интересов намерены и сотрудники Пермского порохового завода, которых также отстранили от работы. Между тем, как рассказывало URA.RU, один из городских судов Пермского края уже признал законным решение работодателя отстранить сотрудника, который отказался поставить прививку от коронавируса.