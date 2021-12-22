Отца Сергия арестовали по делу об экстремизме

Отец Сергий арестован на два месяца по новому обвинению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) арестовали на два месяца по делу об экстремизме. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Суд арестовал Николая Романова на два месяца по обвинению в возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что такое решение Басманного суда Москвы призвано закрепить Романова за следствием, чтобы его не перевели в колонию для отбывания наказания по уже вынесенному приговору по трем уголовным статьям.

В конце ноября экс-схиигумена признали виновным в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на вероисповедание. Сергия приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии.

Процесс по этому делу начался с декабря 2020 года, когда прошел штурм Среднеуральского женского монастыря. Параллельно начался процесс по статье о возбуждении ненависти. Вместе с Сергием по ней обвиняется его пресс-секретарь Всеволод Могучев. В его квартире провели обыски. Была изъята аппаратура, с помощью которой, по версии следствия, записывались ролики с проповедями, размещенными на YouTube.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам