Путину пожаловались на увольнение челябинского тренера-легенды. «Предложена должность водителя»

23 декабря 2021 в 18:15 Размер текста - 17 +

Владимир Рощенко был тренером чемпиона мира Сергея Ковалева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Владимир Рощенко написал обращение к президенту России Владимиру Путину. Главу государства просят обратить внимание на произвол и сокращения в Центре спортивной подготовки по боксу Челябинской области. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Я получил уведомление о предстоящем сокращении с 21.02.2022 года должности „Старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области по боксу“, которую я занимаю. Взамен мне было предложено перейти на должность водителя автобуса. Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь, а самое обидное — вручил мне это уведомление без объяснения причин мой воспитанник, директор ОКУ „ЦСПБ по Челябинкой области“ Дмитрий Дягилев», — говорится в обращении тренера. Получить оперативные комментарии у Рощенко и Дягилева на момент публикации не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Чемпион Европы и воспитанник Рощенко Эдуард Абзалимов в беседе с URA.RU выразил возмущение произволом, который творится под управлением Дягилева. По его словам, непонятно, как директор центра спортивной подготовки может принимать такие решения в отношении легендарных тренеров. «В ближайшее время к истории подключится президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, который ранее был генсекретарем Федерации бокса России. Он никогда не давал в обиду наших лучших специалистов и всегда их уважал. Уверен, что он не оставит и эту историю», — отметил Абзалимов. Владимиру Рощенко работает тренером с 1973 года. За карьеру специалист воспитал несколько десятков талантливых боксеров, в том числе четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — мастер спорта международного класса, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев. Кроме того, Рощенко был личным тренером Александра Соляникова и Эдуарда Абзалимова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Владимир Рощенко написал обращение к президенту России Владимиру Путину. Главу государства просят обратить внимание на произвол и сокращения в Центре спортивной подготовки по боксу Челябинской области. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Я получил уведомление о предстоящем сокращении с 21.02.2022 года должности „Старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области по боксу“, которую я занимаю. Взамен мне было предложено перейти на должность водителя автобуса. Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь, а самое обидное — вручил мне это уведомление без объяснения причин мой воспитанник, директор ОКУ „ЦСПБ по Челябинкой области“ Дмитрий Дягилев», — говорится в обращении тренера. Получить оперативные комментарии у Рощенко и Дягилева на момент публикации не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Чемпион Европы и воспитанник Рощенко Эдуард Абзалимов в беседе с URA.RU выразил возмущение произволом, который творится под управлением Дягилева. По его словам, непонятно, как директор центра спортивной подготовки может принимать такие решения в отношении легендарных тренеров. «В ближайшее время к истории подключится президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, который ранее был генсекретарем Федерации бокса России. Он никогда не давал в обиду наших лучших специалистов и всегда их уважал. Уверен, что он не оставит и эту историю», — отметил Абзалимов. Владимиру Рощенко работает тренером с 1973 года. За карьеру специалист воспитал несколько десятков талантливых боксеров, в том числе четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — мастер спорта международного класса, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев. Кроме того, Рощенко был личным тренером Александра Соляникова и Эдуарда Абзалимова.