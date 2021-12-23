Журналист из Екатеринбурга привез Путину подарок. Презент не пропустила охрана

23 декабря 2021 в 17:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал, что примет подарок от екатеринбурских журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Ведущий екатеринбургского «Четвертого канала» Альберт Мусин привез в подарок президенту РФ Владимиру Путину мяч с автографами известных спортсменов Свердловской области. Вручить презент главе государства планировалось на итоговой пресс-конференции 23 декабря, но журналисту не дали этого сделать. Об этом сам Мусин рассказал Путину в ходе мероприятия. «С чем мы изначально планировали прилететь — это поддержка Универсиады. Точнее, с просьбой сделать все, чтобы Универсиада 2023 года, которая планируется в Екатеринбурге, состоялась. И ради этого мы даже привезли вам мяч, презент, с автографами самых именитых спортсменов нашей Свердловской области. Это и бойцы, и гимнасты, и гонщики. Жаль, что он остался на охране — не пропустили из-за правил. Но, надеюсь, до вас он дойдет», — поделился Альберт Мусин. В ответ президент с улыбкой успокоил журналиста. «Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет», — посмеялся Путин. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В играх задействован 31 спортивный объект. Ход их строительства вызывает самое оживленное обсуждение. Стройки регулярно инспектируют федеральные чиновники. В конце ноября на совещании в Екатеринбурге было озвучено, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего. Губернатор Евгений Куйвашев обещал московским кураторам уложиться в сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ведущий екатеринбургского «Четвертого канала» Альберт Мусин привез в подарок президенту РФ Владимиру Путину мяч с автографами известных спортсменов Свердловской области. Вручить презент главе государства планировалось на итоговой пресс-конференции 23 декабря, но журналисту не дали этого сделать. Об этом сам Мусин рассказал Путину в ходе мероприятия. «С чем мы изначально планировали прилететь — это поддержка Универсиады. Точнее, с просьбой сделать все, чтобы Универсиада 2023 года, которая планируется в Екатеринбурге, состоялась. И ради этого мы даже привезли вам мяч, презент, с автографами самых именитых спортсменов нашей Свердловской области. Это и бойцы, и гимнасты, и гонщики. Жаль, что он остался на охране — не пропустили из-за правил. Но, надеюсь, до вас он дойдет», — поделился Альберт Мусин. В ответ президент с улыбкой успокоил журналиста. «Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет», — посмеялся Путин. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В играх задействован 31 спортивный объект. Ход их строительства вызывает самое оживленное обсуждение. Стройки регулярно инспектируют федеральные чиновники. В конце ноября на совещании в Екатеринбурге было озвучено, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего. Губернатор Евгений Куйвашев обещал московским кураторам уложиться в сроки.