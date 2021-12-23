Россияне, смотревшие видео отца Сергия, рискуют попасть на допрос

Следователи могут вызвать на допрос россиян, ставших свидетелями заявлений отца Сергия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Следователи могут начать допросы россиян, которые смотрели обращения экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова). Такое мнение в разговоре с URA.RU рассказал адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Вероятно, журналистов, которые смотрели видео с участием отца Сергия, могут вызывать на допрос в качестве свидетелей», — считает Бабиков. Он отметил, что допросы могут коснуться кого угодно, в том числе обычных пользователей интернета, которые заходили на youtube-канал экс-схимонаха.

Бабиков уточнил, что вызванным на допрос гражданам ничего не угрожает. Их не начнут обвинять наряду с Сергием, если они не занимались распространением соответствующих видеороликов, рассказал адвокат.

URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее журналист Павел Пивоваров в своем facebook-аккаунте рассказал, что следователи вызвали его на допрос как свидетеля по делу Романова. Журналист уверен, что это связано с просмотром видео, на которых отец Сергий обращался к пастве.

Процесс по делу экс-схиигумена начался с декабря 2020 года. Романова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии за склонение к суициду, самоуправство и нарушение прав на вероисповедание. Позднее его вторично арестовали по обвинению в возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы. Вместе с ним обвинен его пресс-секретарь Всеволод Могучев.

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