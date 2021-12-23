В Twitter расстроились, что россиян оставили без 13-й пенсии. «Кинули даже нищих»

23 декабря 2021 в 23:00 Размер текста - 17 +

Россияне рассчитывали, что Владимир Путин объявит о выплатах пенсионерам к Новому году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пользователей социальной сети Twitter расстроило, что президент РФ Владимир Путин не объявил о новогодних выплатах пенсионерам на итоговой пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что в честь праздников пожилым людям будет перечислена единоразовая денежная помощь. Депутаты Госдумы также предлагали ежегодно выплачивать тринадцатую пенсию. Некоторые пользователи Twitter признались, что ждали такой подарок к Новому году. Ранее с идеей выплат для пожилых людей к Новому году выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предлагал ввести в России тринадцатую пенсию и сделать ее ежегодной. Соответствующий законопроект был направлен на оценку в правительство РФ. Однако в ходе сегодняшней итоговой пресс-конференции Путин не стал обещать дополнительные выплаты пенсионерам к Новому году. Вместо этого он сообщил, что страховая пенсия будет проиндексирована по уровню фактической инфляции. Глава государства призвал правительство РФ сделать все, чтобы выполнить «обещания прошлых лет». Такая «замена» расстроила пользователей Twitter. Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователей социальной сети Twitter расстроило, что президент РФ Владимир Путин не объявил о новогодних выплатах пенсионерам на итоговой пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что в честь праздников пожилым людям будет перечислена единоразовая денежная помощь. Депутаты Госдумы также предлагали ежегодно выплачивать тринадцатую пенсию. Некоторые пользователи Twitter признались, что ждали такой подарок к Новому году. Ранее с идеей выплат для пожилых людей к Новому году выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предлагал ввести в России тринадцатую пенсию и сделать ее ежегодной. Соответствующий законопроект был направлен на оценку в правительство РФ. Однако в ходе сегодняшней итоговой пресс-конференции Путин не стал обещать дополнительные выплаты пенсионерам к Новому году. Вместо этого он сообщил, что страховая пенсия будет проиндексирована по уровню фактической инфляции. Глава государства призвал правительство РФ сделать все, чтобы выполнить «обещания прошлых лет». Такая «замена» расстроила пользователей Twitter.