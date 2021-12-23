Пользователей социальной сети Twitter расстроило, что президент РФ Владимир Путин не объявил о новогодних выплатах пенсионерам на итоговой пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что в честь праздников пожилым людям будет перечислена единоразовая денежная помощь. Депутаты Госдумы также предлагали ежегодно выплачивать тринадцатую пенсию. Некоторые пользователи Twitter признались, что ждали такой подарок к Новому году.
Однако в ходе сегодняшней итоговой пресс-конференции Путин не стал обещать дополнительные выплаты пенсионерам к Новому году. Вместо этого он сообщил, что страховая пенсия будет проиндексирована по уровню фактической инфляции. Глава государства призвал правительство РФ сделать все, чтобы выполнить «обещания прошлых лет». Такая «замена» расстроила пользователей Twitter.
Пользователей социальной сети Twitter расстроило, что президент РФ Владимир Путин не объявил о новогодних выплатах пенсионерам на итоговой пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что в честь праздников пожилым людям будет перечислена единоразовая денежная помощь. Депутаты Госдумы также предлагали ежегодно выплачивать тринадцатую пенсию. Некоторые пользователи Twitter признались, что ждали такой подарок к Новому году. Ранее с идеей выплат для пожилых людей к Новому году выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предлагал ввести в России тринадцатую пенсию и сделать ее ежегодной. Соответствующий законопроект был направлен на оценку в правительство РФ. Однако в ходе сегодняшней итоговой пресс-конференции Путин не стал обещать дополнительные выплаты пенсионерам к Новому году. Вместо этого он сообщил, что страховая пенсия будет проиндексирована по уровню фактической инфляции. Глава государства призвал правительство РФ сделать все, чтобы выполнить «обещания прошлых лет». Такая «замена» расстроила пользователей Twitter.