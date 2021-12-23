Курганская журналистка на встрече с Путиным была с температурой. Двух других не пустили из-за тестов

24 декабря 2021 в 10:38 Размер текста - 17 +

Двух журналисток не пустили на мероприятие из-за просроченного ПЦР-теста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двое из трех журналисток из Кургана, аккредитованных на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, не смогли попасть на это мероприятие из-за якобы просроченных ПЦР-тестов, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона. Третья журналистка, Анна Шишминцева, призналась, что была с просроченным тестом и с температурой. «У двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК „Курган“ и Екатерины Черепановой (правительственный ИД „Новый мир“) оказались просроченными тесты. При этом корреспондента „Область 45“ Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», — рассказал один из инсайдеров. По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. «По какой причине так случилось — есть версия, что сотрудники правительства, готовившие документы, опасались, что прозвучит неудобный вопрос, которые касается Кетовской школы. Скандал вокруг этой школы касается нацпроекта „Образование“ и уже вышел на федеральный уровень», — считают инсайдеры. Черепанова не стала комментировать URA.RU эту информацию. Баскова на момент публикации не прочитала сообщение корреспондента в соцсетях. Вместе с тем, Шишминцева на своей странице в Instagram написала, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом. «Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — написала она. Также Шишминцева выложила в сторис видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура. В пресс-службе правительства Курганской области пообещали предоставить комментарий в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму Шишминцевой на пресс-конференции. «В фойе мы встретились взглядами с Ксенией Собчак, потом еще в зале, на третий раз я подошла сделать комплимент и сфотографироваться, но она меня опередила», — позже написала Шишминцева на своей странице в Instagram. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое из трех журналисток из Кургана, аккредитованных на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, не смогли попасть на это мероприятие из-за якобы просроченных ПЦР-тестов, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона. Третья журналистка, Анна Шишминцева, призналась, что была с просроченным тестом и с температурой. «У двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК „Курган“ и Екатерины Черепановой (правительственный ИД „Новый мир“) оказались просроченными тесты. При этом корреспондента „Область 45“ Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», — рассказал один из инсайдеров. По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. «По какой причине так случилось — есть версия, что сотрудники правительства, готовившие документы, опасались, что прозвучит неудобный вопрос, которые касается Кетовской школы. Скандал вокруг этой школы касается нацпроекта „Образование“ и уже вышел на федеральный уровень», — считают инсайдеры. Черепанова не стала комментировать URA.RU эту информацию. Баскова на момент публикации не прочитала сообщение корреспондента в соцсетях. Вместе с тем, Шишминцева на своей странице в Instagram написала, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом. «Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — написала она. Также Шишминцева выложила в сторис видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура. В пресс-службе правительства Курганской области пообещали предоставить комментарий в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму Шишминцевой на пресс-конференции. «В фойе мы встретились взглядами с Ксенией Собчак, потом еще в зале, на третий раз я подошла сделать комплимент и сфотографироваться, но она меня опередила», — позже написала Шишминцева на своей странице в Instagram.