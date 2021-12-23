Телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму журналистки из Кургана Анны Шишминцевой, в котором та пришла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Корреспондент выбрала оттенок фиолетового Very Peri, который ранее Институт цвета Pantone назвала главным в 2022 году.
«Цвет Пантона „Вери Пери“. Молодец, а мы все по-коммунистически в красном. В следующем году приду в желтом», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Реакцией телеведущей Шишминцева поделилась на своей странице в Instagram. Журналистка из Кургана рассказала, что выбрала костюм под цвет галстука Путина.
Собчак на пресс-конференции задала президенту РФ вопрос о расследовании случаев пыток в колониях. После того, как ей дали слово, Путин признался, что не рассмотрел ее среди других журналистов. «Я в красном специально», — ответила ему Собчак.
Итоговая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.
Телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму журналистки из Кургана Анны Шишминцевой, в котором та пришла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Корреспондент выбрала оттенок фиолетового Very Peri, который ранее Институт цвета Pantone назвала главным в 2022 году. «Цвет Пантона „Вери Пери“. Молодец, а мы все по-коммунистически в красном. В следующем году приду в желтом», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Реакцией телеведущей Шишминцева поделилась на своей странице в Instagram. Журналистка из Кургана рассказала, что выбрала костюм под цвет галстука Путина. Собчак на пресс-конференции задала президенту РФ вопрос о расследовании случаев пыток в колониях. После того, как ей дали слово, Путин признался, что не рассмотрел ее среди других журналистов. «Я в красном специально», — ответила ему Собчак. Итоговая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.