Собчак позавидовала костюму журналистки из Кургана

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Гости ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак пообещала прийти на следующую пресс-конференцию Владимира Путина в желтом наряде Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

Телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму журналистки из Кургана Анны Шишминцевой, в котором та пришла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Корреспондент выбрала оттенок фиолетового Very Peri, который ранее Институт цвета Pantone назвала главным в 2022 году.

«Цвет Пантона „Вери Пери“. Молодец, а мы все по-коммунистически в красном. В следующем году приду в желтом», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Реакцией телеведущей Шишминцева поделилась на своей странице в Instagram. Журналистка из Кургана рассказала, что выбрала костюм под цвет галстука Путина.

Собчак на пресс-конференции задала президенту РФ вопрос о расследовании случаев пыток в колониях. После того, как ей дали слово, Путин признался, что не рассмотрел ее среди других журналистов. «Я в красном специально», — ответила ему Собчак.

Итоговая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.

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Телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму журналистки из Кургана Анны Шишминцевой, в котором та пришла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Корреспондент выбрала оттенок фиолетового Very Peri, который ранее Институт цвета Pantone назвала главным в 2022 году. «Цвет Пантона „Вери Пери“. Молодец, а мы все по-коммунистически в красном. В следующем году приду в желтом», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Реакцией телеведущей Шишминцева поделилась на своей странице в Instagram. Журналистка из Кургана рассказала, что выбрала костюм под цвет галстука Путина. Собчак на пресс-конференции задала президенту РФ вопрос о расследовании случаев пыток в колониях. После того, как ей дали слово, Путин признался, что не рассмотрел ее среди других журналистов. «Я в красном специально», — ответила ему Собчак. Итоговая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.
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