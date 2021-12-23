Куйвашев дал задание свердловским министрам после эфира Путина

Евгений Куйвашев поручил чиновникам внимательно проанализировать выступление Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству внимательно проанализировать пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, прошедшую 23 декабря. Министры должны выделить из эфира самое главное и учесть это в своей работе. Такое задание Куйвашев дал на заседании регионального кабмина.

«Главой государства был дан ряд поручений в адрес федеральных министров, глав регионов, муниципальной власти. Прошу вас, коллеги, самым внимательным образом проанализировать материалы пресс-конференции президента, учесть в работе эти предложения и замечания», — призвал Евгений Куйвашев, напомнив, что традиционно пресс-конференции Путина дают срез самых волнующих людей вопросов.

Отдельно губернатор проговорил, на какие темы Путин обратил особое внимание. Это улучшение демографической ситуации, развитие инфраструктуры, проблема экологии, переселение из аварийного жилья.

Пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря в Москве. Президент более 3 часов общался с журналистами и ответил на 55 вопросов. За событием по поручению Куйвашева следили свердловские министры и мэры. В этом году на пресс-конференции не поднимались темы, напрямую касающиеся Свердловской области. Шанс задать вопрос выпал журналисту из Екатеринбурга Альберту Мусину, который привез президенту подарок. Корреспондент спросил Путина о лечении детей с редким заболеванием СМА.

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