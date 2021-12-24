СМИ отреагировали на заявление Путина о войне на Украине

Иностранные СМИ выпустили материалы, посвященные 17-й пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. Некоторые издания обратили внимание на отношение российского лидера к гендерной принадлежности, а кто-то и вовсе переврал слова президента.
Британская газета The Guardian в материале исказила слова президента России и заявила, что он готов «начать вторжение» на Украину. «Заявил, что готов начать вторжение, если почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку на ставленников России в стране», — сказано в материале. При этом газета не приводит прямую цитату Путина.
Американская газета Washington Post в первую очередь обратила внимание на высказывание Путина о гендерном несоответствии. «Он сравнил гендерное несоответствие и стремление к транс-правам с „новыми штаммами пандемии“, очень похожей на коронавирус», — пишет издание.
Газета The New York Times обратила внимание на высказывание Путина о том, что потенциальная встреча с США является положительным знаком. «Путин может контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и держать Запад в догадках о его истинных намерениях», — также уточняет газета.
Издание BBC News утверждает, что Путин якобы угрожает военными мерами, но при этом отрицает планы вторжения в Украину. «Это США должны дать гарантии России, и дать их немедленно, прямо сейчас. Военные меры не были его предпочтительным выбором», — отмечает портал.
Крупнейшая немецкая газета Bild также пишет о том, что Путин «требует гарантий, что НАТО не будет расширяться дальше на восток, что Украина не будет принята в качестве члена и что там не будут размещены ни войска, ни оружие». Также издание обращает внимание на озабоченность Путина безопасностью России.
Пресс-конференция в этом году состоялась в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Самый первый вопрос коснулся экономических успехов России и ее восстановления от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Иностранные СМИ выпустили материалы, посвященные 17-й пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. Некоторые издания обратили внимание на отношение российского лидера к гендерной принадлежности, а кто-то и вовсе переврал слова президента. Пресс-конференция в этом году состоялась в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Самый первый вопрос коснулся экономических успехов России и ее восстановления от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.