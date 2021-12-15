ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса во всем мире

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За неделю смертность от коронавируса упала на 10% Фото:

В мире снизилась смертность от коронавируса на 10% за последнюю неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ также отмечают, что количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось на 5%.

«Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5%. И на 10% соответственно», — говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ за неделю с 6 по 12 декабря, в мире зарегистрировано 4 000 817 новых случаев заражения коронавирусом, летально завершился 46 961 случай. В России за неделю зарегистрировали 215 283 новых случая болезни. По данным ВОЗ, доминирующий в мире штамм — «Дельта», за последние 60 дней он был обнаружен в 99,2% случаев. Новый южно-африканский штамм «Омикрон» выявили в 0,4% случаев и была зарегистрирована первая смерть 13 декабря в Великобритании, но российский иммунолог Николай Крючков считает, что это был далеко не первый случай. По состоянию на 14 декабря, в России омикрон-штамм выявлен у 16 россиян, приехавших из ЮАР.

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В мире снизилась смертность от коронавируса на 10% за последнюю неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ также отмечают, что количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось на 5%. «Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5%. И на 10% соответственно», — говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно данным ВОЗ за неделю с 6 по 12 декабря, в мире зарегистрировано 4 000 817 новых случаев заражения коронавирусом, летально завершился 46 961 случай. В России за неделю зарегистрировали 215 283 новых случая болезни. По данным ВОЗ, доминирующий в мире штамм — «Дельта», за последние 60 дней он был обнаружен в 99,2% случаев. Новый южно-африканский штамм «Омикрон» выявили в 0,4% случаев и была зарегистрирована первая смерть 13 декабря в Великобритании, но российский иммунолог Николай Крючков считает, что это был далеко не первый случай. По состоянию на 14 декабря, в России омикрон-штамм выявлен у 16 россиян, приехавших из ЮАР.
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