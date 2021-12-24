Курганская журналистка: на мероприятии с Путиным я была здорова

24 декабря 2021 в 13:27 Размер текста - 17 +

Анна Шишминцева заявила, что температура у нее поднялась от волнения и недосыпа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Журналистка из Кургана Анна Шишминцева удалила со своей страницы в Instagram сообщения, что она с просроченным ПЦР-тестом попала на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. В новой публикации она сообщила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. «Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», — заявила она в сторис. На видео Шишминцева обращается к блогеру Илье Винштейну, который ранее обратил внимание на ее публикации в соцсетях. Журналистка, рассказывая о пресс-конференции Путина, призналась, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована. Кроме того, в сторис она опубликовала видео с антигриппином, а позже заявила, что у нее спала температура. Остальные журналисты из Кургана, по данным инсайдеров, не смогли попасть на пресс-конференцию, так как их ПЦР-тесты также оказались просроченными. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму Шишминцевой на пресс-конференции. «В фойе мы встретились взглядами с Ксенией Собчак, потом еще в зале, на третий раз я подошла сделать комплимент и сфотографироваться, но она меня опередила», — позже написала Шишминцева на своей странице в Instagram. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева удалила со своей страницы в Instagram сообщения, что она с просроченным ПЦР-тестом попала на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. В новой публикации она сообщила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. «Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», — заявила она в сторис. На видео Шишминцева обращается к блогеру Илье Винштейну, который ранее обратил внимание на ее публикации в соцсетях. Журналистка, рассказывая о пресс-конференции Путина, призналась, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована. Кроме того, в сторис она опубликовала видео с антигриппином, а позже заявила, что у нее спала температура. Остальные журналисты из Кургана, по данным инсайдеров, не смогли попасть на пресс-конференцию, так как их ПЦР-тесты также оказались просроченными. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущая Ксения Собчак позавидовала костюму Шишминцевой на пресс-конференции. «В фойе мы встретились взглядами с Ксенией Собчак, потом еще в зале, на третий раз я подошла сделать комплимент и сфотографироваться, но она меня опередила», — позже написала Шишминцева на своей странице в Instagram.