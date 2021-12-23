В Челябинске ввели новые скидки для обладателей QR-кодов

Скидка предоставляется после прохождения полного курса вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинске для обладателей QR-кода о вакцинации от коронавируса ввели скидки для посещения спортивных объектов. Как сообщили URA.RU в минздраве Челябинской области, к таким объектам относятся каток в парке им. В.В. Терешковой, спорткомплекс ЮУрГУ, а также ледовый дворец «Молния».

«После вакцинации можно получить, к примеру, купоны на посещение катка в парке им. В.В.Терешковой или на массовые катания в ледовый дворец „Уральская молния“», — заявили URA.RU в пресс-службе минздрава.

Директор ледового дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин посоветовал южноуральцам прививаться, получать пригласительные билеты и приходить в «Уральскую молнию». Он выразил общее мнение, что здоровый образ жизни и профилактика заболеваний должны быть основой для каждого.

Ранее для вакцинированных жителей области ввели скидки на посещение учреждений культуры. При наличии QR-кода можно попасть на представление за половину стоимости. В Магнитогорске пенсионерам, привившимся от коронавируса, выдают купоны, которые можно обменять на билет в театр, кино, либо на хоккейный матч.

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