Российские пенсионеры получат новые льготы за QR- коды

Купоны будут распределены по мобильным пунктам, расположенным в ТЦ города Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пенсионеры Магнитогорска (Челябинская область), привившиеся от коронавируса, получат бонусы от властей. Как сообщает пресс-служба мэрии, горожанам старше 60 лет после прививки будут выдавать купоны, которые можно обменять на билеты в театр, в кино, либо на хоккей.

«Купон можно обменять на 1 действительный билет на спектакль, концерт, кино. На выбор — театр оперы и балета, драматический театр имени А.С. Пушкина, театр „Буратино“, концертное объединение, матчи „Металлурга“ или „Мягкий кинотеатр“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что количество купонов ограничено. Воспользоваться ими можно будет после получения QR-кода. Для этого надо пройти полный курс вакцинации от COVID.

Ранее в учреждениях культуры Челябинской области были введены скидки для посетителей, имеющих QR-код о вакцинации от коронавируса. Попасть на представление привитые зрители могут за пол цены. Акция продлится до 31 декабря.