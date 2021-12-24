В Кремле назвали эмоционально несдержанной курганскую журналистку

24 декабря 2021 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков раскритиковал поступок журналистки из Кургана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал с журналисткой из Кургана, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. Он назвал поступок Анны Шишминцевой эмоционально несдержанным. «Журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. Скорее всего, это такая эмоциальная несдержанность, которая не имеет к реальности отношения. Не думаем, что у нее была температура, тем более, что была жесткая проверка», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Шишминцева, рассказала на своей странице в Instagram, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис журналистка опубликовала видео с антигриппином, а потом заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. Комментарии к посту девушка закрыла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал с журналисткой из Кургана, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. Он назвал поступок Анны Шишминцевой эмоционально несдержанным. «Журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. Скорее всего, это такая эмоциальная несдержанность, которая не имеет к реальности отношения. Не думаем, что у нее была температура, тем более, что была жесткая проверка», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Шишминцева, рассказала на своей странице в Instagram, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис журналистка опубликовала видео с антигриппином, а потом заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. Комментарии к посту девушка закрыла.