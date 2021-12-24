В Кремле назвали эмоционально несдержанной курганскую журналистку

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Путин на конференции. Москва, песков дмитрий, пресс-конференция владимира путина
Дмитрий Песков раскритиковал поступок журналистки из Кургана Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал с журналисткой из Кургана, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. Он назвал поступок Анны Шишминцевой эмоционально несдержанным.

«Журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. Скорее всего, это такая эмоциальная несдержанность, которая не имеет к реальности отношения. Не думаем, что у нее была температура, тем более, что была жесткая проверка», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Шишминцева, рассказала на своей странице в Instagram, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис журналистка опубликовала видео с антигриппином, а потом заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. Комментарии к посту девушка закрыла.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал с журналисткой из Кургана, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. Он назвал поступок Анны Шишминцевой эмоционально несдержанным. «Журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. Скорее всего, это такая эмоциальная несдержанность, которая не имеет к реальности отношения. Не думаем, что у нее была температура, тем более, что была жесткая проверка», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Шишминцева, рассказала на своей странице в Instagram, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис журналистка опубликовала видео с антигриппином, а потом заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. Комментарии к посту девушка закрыла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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