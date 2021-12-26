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РЖД не решается спорить с курганскими пограничниками о штрафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, рельсы, зима, вагон, вокзал, ржд
В ОАО «РЖД» пока не знают, будут ли обжаловать штраф в 390 тысяч рублей от курганских пограничников Фото:

В ОАО «РЖД» пока не знают, будут ли обжаловать штраф в 390 тысяч рублей за нарушение сотрудниками компании правил пересечения границы при въезде в Курганскую область из Казахстана на грузовом поезде. С железнодорожниками проводится разъяснительная работа, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Решение по обжалованию в настоящее время не принято. С целью недопущения нарушений требований нормативных документов с сотрудниками ОАО „РЖД“, в силу профессиональных обязанностей пересекающих государственную границу РФ на грузовых поездах, постоянно проводится разъяснительная работа, организуются технические занятия по оформлению документов для пересечения границы», — сообщили в ЮУЖД в ответ на запрос URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что нарушение правил пересечения госграницы сотрудниками ОАО «РЖД» выявили представители Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Административное дело возбудили в отношении ОАО «РЖД», так как пограничники посчитали, что «юридическое лицо не выполнило необходимых условий для недопущения правонарушений работниками своей организации». В результате ОАО «РЖД» оштрафовали на 390 тысяч рублей.

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В ОАО «РЖД» пока не знают, будут ли обжаловать штраф в 390 тысяч рублей за нарушение сотрудниками компании правил пересечения границы при въезде в Курганскую область из Казахстана на грузовом поезде. С железнодорожниками проводится разъяснительная работа, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Решение по обжалованию в настоящее время не принято. С целью недопущения нарушений требований нормативных документов с сотрудниками ОАО „РЖД“, в силу профессиональных обязанностей пересекающих государственную границу РФ на грузовых поездах, постоянно проводится разъяснительная работа, организуются технические занятия по оформлению документов для пересечения границы», — сообщили в ЮУЖД в ответ на запрос URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что нарушение правил пересечения госграницы сотрудниками ОАО «РЖД» выявили представители Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Административное дело возбудили в отношении ОАО «РЖД», так как пограничники посчитали, что «юридическое лицо не выполнило необходимых условий для недопущения правонарушений работниками своей организации». В результате ОАО «РЖД» оштрафовали на 390 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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