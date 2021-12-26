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В Кургане продают коттедж с фонтанами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Коттедж продают поселке Лесном (архивное фото) Фото:

В Кургане в поселке Лесном продают коттедж, на территории которого установлены фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».

«Первый этаж построен из кирпича, второй — из дерева. Площадь дома 480 [квадратных метров], жилая — 286. <…> Сад и две теплицы, газоны, плодоносящие деревья. Пруд, мостик, фонтаны», — указано в объявлении

На участке также есть баня с бассейном. Автор хочет продать коттедж за 14,5 млн рублей. Он добавил, что поможет покупателю оформить ипотеку по сниженной ставке в любом банке города.

Ранее жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней за 28 млн рублей продавали в Каргапольском районе. Также стало известно, что в поселке Увал за 21 млн продают коттедж со встроенным автомоечным комплексом.

Стоимость коттеджа — 14,5 млн рублей

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В Кургане в поселке Лесном продают коттедж, на территории которого установлены фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «Первый этаж построен из кирпича, второй — из дерева. Площадь дома 480 [квадратных метров], жилая — 286. <…> Сад и две теплицы, газоны, плодоносящие деревья. Пруд, мостик, фонтаны», — указано в объявлении На участке также есть баня с бассейном. Автор хочет продать коттедж за 14,5 млн рублей. Он добавил, что поможет покупателю оформить ипотеку по сниженной ставке в любом банке города. Ранее жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней за 28 млн рублей продавали в Каргапольском районе. Также стало известно, что в поселке Увал за 21 млн продают коттедж со встроенным автомоечным комплексом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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