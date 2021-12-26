В Кургане продают коттедж с фонтанами. Скрин

27 декабря 2021 в 09:50 Размер текста - 17 +

Коттедж продают поселке Лесном (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в поселке Лесном продают коттедж, на территории которого установлены фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «Первый этаж построен из кирпича, второй — из дерева. Площадь дома 480 [квадратных метров], жилая — 286. <…> Сад и две теплицы, газоны, плодоносящие деревья. Пруд, мостик, фонтаны», — указано в объявлении На участке также есть баня с бассейном. Автор хочет продать коттедж за 14,5 млн рублей. Он добавил, что поможет покупателю оформить ипотеку по сниженной ставке в любом банке города. Ранее жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней за 28 млн рублей продавали в Каргапольском районе. Также стало известно, что в поселке Увал за 21 млн продают коттедж со встроенным автомоечным комплексом. Стоимость коттеджа — 14,5 млн рублей Скрин: сайт «Циан» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане в поселке Лесном продают коттедж, на территории которого установлены фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «Первый этаж построен из кирпича, второй — из дерева. Площадь дома 480 [квадратных метров], жилая — 286. <…> Сад и две теплицы, газоны, плодоносящие деревья. Пруд, мостик, фонтаны», — указано в объявлении На участке также есть баня с бассейном. Автор хочет продать коттедж за 14,5 млн рублей. Он добавил, что поможет покупателю оформить ипотеку по сниженной ставке в любом банке города. Ранее жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней за 28 млн рублей продавали в Каргапольском районе. Также стало известно, что в поселке Увал за 21 млн продают коттедж со встроенным автомоечным комплексом.