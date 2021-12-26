В Кургане в поселке Лесном продают коттедж, на территории которого установлены фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».
«Первый этаж построен из кирпича, второй — из дерева. Площадь дома 480 [квадратных метров], жилая — 286. <…> Сад и две теплицы, газоны, плодоносящие деревья. Пруд, мостик, фонтаны», — указано в объявлении
На участке также есть баня с бассейном. Автор хочет продать коттедж за 14,5 млн рублей. Он добавил, что поможет покупателю оформить ипотеку по сниженной ставке в любом банке города.
В Кургане в поселке Лесном продают коттедж, на территории которого установлены фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «Первый этаж построен из кирпича, второй — из дерева. Площадь дома 480 [квадратных метров], жилая — 286. <…> Сад и две теплицы, газоны, плодоносящие деревья. Пруд, мостик, фонтаны», — указано в объявлении На участке также есть баня с бассейном. Автор хочет продать коттедж за 14,5 млн рублей. Он добавил, что поможет покупателю оформить ипотеку по сниженной ставке в любом банке города. Ранее жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней за 28 млн рублей продавали в Каргапольском районе. Также стало известно, что в поселке Увал за 21 млн продают коттедж со встроенным автомоечным комплексом.