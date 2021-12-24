Украина хочет участвовать в переговорах РФ и НАТО по безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Дмитрий Кулеба считает, что от предстоящих переговоров зависит безопасность Украины Фото:

Украина должна участвовать в консультациях по гарантиям безопасности, которые планируют провести Россия и НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы поддерживаем идею о том, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией. Пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, война России с Украиной. На карту поставлена евроатлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал Кулеба в своем twitter-аккаунте.

Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток. Однако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. Встреча может пройти примерно в начале января.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина должна участвовать в консультациях по гарантиям безопасности, которые планируют провести Россия и НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы поддерживаем идею о том, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией. Пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, война России с Украиной. На карту поставлена евроатлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал Кулеба в своем twitter-аккаунте. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток. Однако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. Встреча может пройти примерно в начале января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...