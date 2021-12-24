Украина хочет участвовать в переговорах РФ и НАТО по безопасности

24 декабря 2021 в 18:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба считает, что от предстоящих переговоров зависит безопасность Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украина должна участвовать в консультациях по гарантиям безопасности, которые планируют провести Россия и НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы поддерживаем идею о том, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией. Пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, война России с Украиной. На карту поставлена евроатлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал Кулеба в своем twitter-аккаунте. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток. Однако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. Встреча может пройти примерно в начале января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина должна участвовать в консультациях по гарантиям безопасности, которые планируют провести Россия и НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы поддерживаем идею о том, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией. Пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, война России с Украиной. На карту поставлена евроатлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал Кулеба в своем twitter-аккаунте. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток. Однако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. Встреча может пройти примерно в начале января.