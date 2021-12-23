В Белом доме не намерены соглашаться с предложениями РФ по НАТО

23 декабря 2021 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что с некоторыми предложениями, связанными с НАТО, они соглашаться не намерены Фото: unsplash/ В США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, власти США считают переговоры оптимальным способом мирного урегулирования разногласий. Она отметила, что место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. При этом Псаки уточнила, что встреча пройдет примерно в начале января. Что касается Украины, по мнению представителя Белого дома, западные страны не участвуют в эскалации напряженности вокруг российско-украинских отношений. Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США отметил, что страна готова начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Также он поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия — НАТО и Франция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, власти США считают переговоры оптимальным способом мирного урегулирования разногласий. Она отметила, что место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. При этом Псаки уточнила, что встреча пройдет примерно в начале января. Что касается Украины, по мнению представителя Белого дома, западные страны не участвуют в эскалации напряженности вокруг российско-украинских отношений. Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США отметил, что страна готова начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Также он поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия — НАТО и Франция.