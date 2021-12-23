23 декабря 2021

В Белом доме не намерены соглашаться с предложениями РФ по НАТО

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Клипарт unsplash, белый дом, американский флаг, флаг сша, стоковое фото, флаг америки, флаг соединенных штатов америки
В Белом доме заявили, что с некоторыми предложениями, связанными с НАТО, они соглашаться не намерены Фото:

В США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, власти США считают переговоры оптимальным способом мирного урегулирования разногласий. Она отметила, что место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. При этом Псаки уточнила, что встреча пройдет примерно в начале января. Что касается Украины, по мнению представителя Белого дома, западные страны не участвуют в эскалации напряженности вокруг российско-украинских отношений.

Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США отметил, что страна готова начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Также он поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия — НАТО и Франция.

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В США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, власти США считают переговоры оптимальным способом мирного урегулирования разногласий. Она отметила, что место и сроки проведения переговоров между Россией и США пока не определены. При этом Псаки уточнила, что встреча пройдет примерно в начале января. Что касается Украины, по мнению представителя Белого дома, западные страны не участвуют в эскалации напряженности вокруг российско-украинских отношений. Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США отметил, что страна готова начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Также он поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия — НАТО и Франция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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