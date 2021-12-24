Мишустин провел перестановки в ключевом министерстве 25 декабря 2021 в 02:04 Размер текста - 17 + Мишустин назначил нового первого замминистра сельского хозяйства Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Первым заместителем министра сельского хозяйства РФ назначена Оксана Лут, ранее занимавшая должность замминистра. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Назначить Лут Оксану Николаевну первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Джамбулат Хатуов, ранее занимавший эту должность, ушел по собственному желанию. Также сообщается, что заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен Андрей Разин. Он был министром экологии и природопользования Московской области. Ранее Мишустин уволил руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Игоря Коваля. Исполняющим обязанности главы агентства стал его заместитель Александр Иванов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Первым заместителем министра сельского хозяйства РФ назначена Оксана Лут, ранее занимавшая должность замминистра. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Назначить Лут Оксану Николаевну первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Джамбулат Хатуов, ранее занимавший эту должность, ушел по собственному желанию. Также сообщается, что заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен Андрей Разин. Он был министром экологии и природопользования Московской области. Ранее Мишустин уволил руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Игоря Коваля. Исполняющим обязанности главы агентства стал его заместитель Александр Иванов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям