Екатеринбуржцы оставили новогоднее послание на льду Патрушихи

В Екатеринбурге, несмотря на мороз, новогоднее послание рисовали на льду взрослые и дети Фото: Минприроды РФ

Екатеринбург присоединился к новогодней акции «Чудеса на льду», проводимой при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Нарисованная на льду открытка появилась на реке Патрушиха.

«Акция „Чудеса на льду“ зародилась в Амурской области, где на протяжении нескольких лет добрые новогодние открытки на льду реки Хомутина рисовал „народный художник“ Валерий Мельников. В прошлом году он скончался, но традицию продолжила газета „Амурская правда“, а идею подхватили жители других регионов», — рассказали URA.RU в Минприроды РФ.

В этом году акция приобрела поистине всероссийский масштаб: к «Чудесам на льду» присоединились жители Якутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска и Оренбурга. Так в Якутске на открытке изобразили Быка холода — символ якутских морозов, а жители Оренбурга нарисовали Деда Мороза и космонавта. В Екатеринбурге, несмотря на легкий мороз, на акцию вышли взрослые и дети, которые при помощи лопат оставили огромное новогоднее послание жителям Екатеринбурга.

«Захотелось подарить новогоднее настроение жителям нашего города. Мне кажется, получилась чудесная открытка. В следующего году обязательно снова выйду», — рассказал участник акции Дмитрий.

Акция «Чудеса на льду» проводится при поддержке Минприроды РФ. «Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников», — пригласил всех присоединиться к акции министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

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