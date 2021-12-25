Екатеринбуржцы оставили новогоднее послание на льду Патрушихи

В Екатеринбурге, несмотря на мороз, новогоднее послание рисовали на льду взрослые и детиФото: Минприроды РФ
Екатеринбург присоединился к новогодней акции «Чудеса на льду», проводимой при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Нарисованная на льду открытка появилась на реке Патрушиха.
«Акция „Чудеса на льду“ зародилась в Амурской области, где на протяжении нескольких лет добрые новогодние открытки на льду реки Хомутина рисовал „народный художник“ Валерий Мельников. В прошлом году он скончался, но традицию продолжила газета „Амурская правда“, а идею подхватили жители других регионов», — рассказали URA.RU в Минприроды РФ.
В этом году акция приобрела поистине всероссийский масштаб: к «Чудесам на льду» присоединились жители Якутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска и Оренбурга. Так в Якутске на открытке изобразили Быка холода — символ якутских морозов, а жители Оренбурга нарисовали Деда Мороза и космонавта. В Екатеринбурге, несмотря на легкий мороз, на акцию вышли взрослые и дети, которые при помощи лопат оставили огромное новогоднее послание жителям Екатеринбурга.
«Захотелось подарить новогоднее настроение жителям нашего города. Мне кажется, получилась чудесная открытка. В следующего году обязательно снова выйду», — рассказал участник акции Дмитрий.
Акция «Чудеса на льду» проводится при поддержке Минприроды РФ. «Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников», — пригласил всех присоединиться к акции министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Жители Якутска изобразили на открытке Быка холода — символ якутских морозов
Фото: Минприроды РФ
Огромный тигриный след появился в Омске
Фото: Минприроды РФ
Оренбуржцы нарисовали на льду Деда Мороза и космонавта
Фото: Минприроды РФ
Соболя в окружении елок изобразили на льду жители Новосибирска
Екатеринбург присоединился к новогодней акции «Чудеса на льду», проводимой при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Нарисованная на льду открытка появилась на реке Патрушиха. «Акция „Чудеса на льду“ зародилась в Амурской области, где на протяжении нескольких лет добрые новогодние открытки на льду реки Хомутина рисовал „народный художник“ Валерий Мельников. В прошлом году он скончался, но традицию продолжила газета „Амурская правда“, а идею подхватили жители других регионов», — рассказали URA.RU в Минприроды РФ. В этом году акция приобрела поистине всероссийский масштаб: к «Чудесам на льду» присоединились жители Якутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска и Оренбурга. Так в Якутске на открытке изобразили Быка холода — символ якутских морозов, а жители Оренбурга нарисовали Деда Мороза и космонавта. В Екатеринбурге, несмотря на легкий мороз, на акцию вышли взрослые и дети, которые при помощи лопат оставили огромное новогоднее послание жителям Екатеринбурга. «Захотелось подарить новогоднее настроение жителям нашего города. Мне кажется, получилась чудесная открытка. В следующего году обязательно снова выйду», — рассказал участник акции Дмитрий. Акция «Чудеса на льду» проводится при поддержке Минприроды РФ. «Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников», — пригласил всех присоединиться к акции министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.