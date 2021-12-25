В Госдуме раскрыли планы на новые выплаты от Путина в 2022 году

В России планируют обеспечить выплатами детей всех возрастов Фото: Александр Константинов © URA.RU

В России в следующем году могут ввести выплаты для полных семей с детьми от семи до 18 лет по аналогии с мерами поддержки для неполных семей. Так член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала URA.RU заявление президента РФ Владимира Путина о том, что нужно обеспечить выплатами всех детей от рождения до окончания школы.

«Могу предположить, что президент имел в виду, что семья может быть полной, но при этом необеспеченной. Бывает, что в семье двое родителей, то они не справляются с обеспечением семьи, поэтому могут рассчитывать на помощь государства. Меры только будут разрабатываться, но думаю, что они будут соответствовать тем мерам поддержки, которые получают неполные семьи. Это более 6,5 тыс. рублей на неполную семью с детьми от семи до 18 лет», — такое предположение в разговоре с URA.RU высказала Светлана Бессараб.

По ее словам, неполные семьи с детьми могут получать выплаты, в том числе, если родитель не платит алименты. В случае с детьми-инвалидами выплата положена до 23 лет, пока ребенок учится на очной форме обучения в вузе или колледже. По словам Бессараб, новые меры поддержки будут разрабатывать в следующем году. Она предполагает, что в 2022 году их уже могут ввести.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря сообщил, что власти страны введут новые выплаты для семей. Необходимо в течение ближайших полутора лет обеспечить мерами поддержки детей всех возрастов от рождения до окончания школы, сказал глава государства.

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