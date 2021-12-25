25 декабря 2021

В Тюмени мужчина напал с молотком на продавца в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Кузня. Пермь, кузница, наковальня, молоток
Мужчина избил молотком продавца, чтобы достать выпивки Фото:

Пьяный житель Тюмени пришел с молотком в магазин и напал на продавца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Полицейские опросили пострадавшую, изучили записи с камер видеонаблюдения и изъяли следы преступления. Девушка рассказала, что в магазин, где она работает продавцом, зашел явно нетрезвый молодой человек, затем посетитель извлек из кармана пуховика молоток и стал перелезать через прилавок, нанося инструментом удары по голове и телу женщины», — говорится на сайте ведомства. Продавец смогла отнять у нападавшего молоток, после чего мужчина скрылся.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Нападавшим оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Он дал признательные показания. «Мне пришла в голову идея, что можно и незаконным путем достать себе и денег, и выпивки. Я отправился на улицу, при этом прихватив с собой молоток. Я потребовал кассу, она отказала, я начал наносить хаотичные удары в область лица и корпуса», — рассказал задержанный.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьей «Разбой». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее также сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный пригрозил ребенку разбить голову молотком. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

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Пьяный житель Тюмени пришел с молотком в магазин и напал на продавца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Полицейские опросили пострадавшую, изучили записи с камер видеонаблюдения и изъяли следы преступления. Девушка рассказала, что в магазин, где она работает продавцом, зашел явно нетрезвый молодой человек, затем посетитель извлек из кармана пуховика молоток и стал перелезать через прилавок, нанося инструментом удары по голове и телу женщины», — говорится на сайте ведомства. Продавец смогла отнять у нападавшего молоток, после чего мужчина скрылся. Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Нападавшим оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Он дал признательные показания. «Мне пришла в голову идея, что можно и незаконным путем достать себе и денег, и выпивки. Я отправился на улицу, при этом прихватив с собой молоток. Я потребовал кассу, она отказала, я начал наносить хаотичные удары в область лица и корпуса», — рассказал задержанный. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьей «Разбой». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ранее также сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный пригрозил ребенку разбить голову молотком. По словам очевидцев, мужчина был пьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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