Хакеры поддержали портал Gulagu.net путем атаки на сервера ФСИН России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда хакеров UNIVERSAL организовала атаку на все сервера ФСИН России с целью остановить пытки в тюрьмах. Об этом сообщает правозащитный портал Gulagu.net в своем telegram-канале.

«Мы команда хакеров UNIVERSAL из Darknet-пространства (анонимная сеть, предоставляющая зашифрованную передачу данных — прим. URA.RU). Мы полностью поддерживаем Вашу позицию и присоединяемся к Вам. В данный момент мы совершаем атаку на все сервера ФСИН России и объявляем им вендетту (месть, акт возмездия — прим. URA.RU)», — приводит сообщение хакеров на горячую линию Gulagu.net.

Хакеры также заявили, что с каждой минутой их количество возрастает с целью остановить сотрудников ФСИН совершающих или санкционирующих пытки над заключенными в исправительных колониях России. Также они сообщили, что запускают массовую спам-рассылку о пытках по всему русскоязычному интернету и стран СНГ.

Официальный сайт ФСИН РФ недоступен. «Мы официально заявляем, что не имеем отношения к данной атаке и призываем всех действовать в рамках правового поля», — говорится в сообщении правозащитного проекта.

Ранее сообщалось, что портал Gulagu.net опубликовал видео с пытками заключенных в колониях России. После этого президент России Владимир Путин своим указом снял с поста главы ФСИН РФ Александра Калашникова, пишет RT. В Госдуму РФ был внесен законопроект об ужесточении наказаний для правоохранителей за пытки.

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