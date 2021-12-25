Экономист описал сценарий роста цен на бензин в РФ до 100 рублей

Цены на бензин растут из-за высокого спроса и ускорения мировой инфляции, считает Хаджимурад Белхароев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его стоимость может вырасти до 100 рублей за литр и выше. Такое предположение высказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. По его мнению, стоимость топлива стабильно растет из-за спроса и общемирового ускорения инфляции.

«Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса», — цитирует Белхароева агентство «Прайм».

По словам экономиста, сдержать стремительный рост стоимости топлива помогает госрегулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья. Также ключевую роль играют валютные интервенции Центробанка России, которые должны укрепить рубль. Они поддерживают цены на бензин и экономику в целом.

Белхароев подчеркнул, что полностью заморозить рост цен на топливо не получится. В частности, из-за деятельности монополий. Вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка малых поставщиков бензина. Сейчас весь рынок добычи, переработки и розничной продажи топлива находится в собственности 10 крупных игроков, пояснил экономист.

Еще один важный фактор — налоги. Они составляют более 70% стоимости бензина, рассказал Белхароев. Этот фактор не позволяет остановить рост цен на топливо даже в момент падения цены на нефть.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов предположил, что бензин может подорожать в среднем на 15 копеек после Нового года. Это произойдет из-за повышения акциза на автомобильное топливо, в том числе дизель. По данным Росстата, начала года оно подорожало в среднем на 8,5%. Однако по итогам 2021 года рост цен на заправках может оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям начала года.

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