Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2022 году

27 декабря 2021 в 03:39 Размер текста - 17 +

Цены на жилье продолжат расти. По прогнозам аналитиков, в 2022 году они могут вернуться к допандемийным показателям — 10,2%. Цены росли намного быстрее инфляции, особенно на новостройки: в средних городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек рост, по оценкам ЦИАН, дошел до 38%, сообщают «Известия». По словам аналитиков, это произошло по причине высокого спроса на ипотеку, роста себестоимости жилья из-за увеличения цен на материалы и энергоносители, а также роста стоимости рабочей силы. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что ставки по льготной ипотеке будут неизбежно расти. По прогнозу аналитика, в следующем году показатель достигнет 10,2%. Главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман сообщил, что на это влияет увеличение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) Росси, которая может подняться до 9% в следующем году. Эксперты считают, что ждать снижения цен на жилье не стоит. Максимум, что может произойти — замедление роста стоимости жилплощади. Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» сообщили о росте цен на квартиры в новостройках. Согласно их анализу, стоимость квадратного метра в 2022 году будет увеличена на 5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на жилье продолжат расти. По прогнозам аналитиков, в 2022 году они могут вернуться к допандемийным показателям — 10,2%. Цены росли намного быстрее инфляции, особенно на новостройки: в средних городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек рост, по оценкам ЦИАН, дошел до 38%, сообщают «Известия». По словам аналитиков, это произошло по причине высокого спроса на ипотеку, роста себестоимости жилья из-за увеличения цен на материалы и энергоносители, а также роста стоимости рабочей силы. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что ставки по льготной ипотеке будут неизбежно расти. По прогнозу аналитика, в следующем году показатель достигнет 10,2%. Главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман сообщил, что на это влияет увеличение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) Росси, которая может подняться до 9% в следующем году. Эксперты считают, что ждать снижения цен на жилье не стоит. Максимум, что может произойти — замедление роста стоимости жилплощади. Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» сообщили о росте цен на квартиры в новостройках. Согласно их анализу, стоимость квадратного метра в 2022 году будет увеличена на 5%.