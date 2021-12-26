26 декабря 2021

Москва и ЯНАО вошли в топ-30 экономически стабильных регионов РФ

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Москва и ЯНАО возглавили рейтинг экономической устойчивости по итогам 3-го квартала 2021 года Фото:

Москва, Якутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯМАО) возглавили рейтинг экономической устойчивости по итогам 3-го квартала 2021 года. Таковы данные рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Исследование было подготовлено на основе документов Росстата и Минфина, ФАС и Федерального казначейства.

Рейтинг возглавили Курская область, Москва и ЯМАО. В первую десятку самых успешных территорий вошли: Челябинская область, Приморский край, Севастополь, Тюменская область, Владимирская область и ХМАО, Оренбургская и Белгородская области. Во второй десятке лидеров оказались Брянская область, Краснодарский край, Чечня и Якутия.

Что касается Москвы (1-е место) и Курской области (2-е место), — они занимали верхние строчки рейтинга три квартала подряд. У столицы лучшие показатели по производству товаров, работ и услуг. У Курской области лучше показатели по динамике по НДС.

ХМАО и ЯНАО нередко оказываются в каких-либо экономических рейтингах. Так, например, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа попали в топ российских регионов по доступности аренды жилья. В ЯНАО могут позволить себе аренду жилья около 72,6% семей, а в ХМАО — 55,8% жителей.

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Москва, Якутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯМАО) возглавили рейтинг экономической устойчивости по итогам 3-го квартала 2021 года. Таковы данные рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Исследование было подготовлено на основе документов Росстата и Минфина, ФАС и Федерального казначейства. Рейтинг возглавили Курская область, Москва и ЯМАО. В первую десятку самых успешных территорий вошли: Челябинская область, Приморский край, Севастополь, Тюменская область, Владимирская область и ХМАО, Оренбургская и Белгородская области. Во второй десятке лидеров оказались Брянская область, Краснодарский край, Чечня и Якутия. Что касается Москвы (1-е место) и Курской области (2-е место), — они занимали верхние строчки рейтинга три квартала подряд. У столицы лучшие показатели по производству товаров, работ и услуг. У Курской области лучше показатели по динамике по НДС. ХМАО и ЯНАО нередко оказываются в каких-либо экономических рейтингах. Так, например, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа попали в топ российских регионов по доступности аренды жилья. В ЯНАО могут позволить себе аренду жилья около 72,6% семей, а в ХМАО — 55,8% жителей.
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