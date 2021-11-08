ЯНАО и ХМАО стали лидерами по доступности арендного жилья

В ЯНАО позволить себе аренду квартиры могут 72,6% семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа попали в топ российских регионов по доступности аренды жилья. Ямал стал лидером в этом рейтинге. В целом высокой доступностью аренды жилья в России могут похвастаться девять регионов, а хуже всего ситуация обстоит на Северном Кавказе.

«Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых, — Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа», — говорится в исследовании РИА «Новости».

В ЯНАО позволить себе аренду квартиры могут 72,6% семей, а для ее оплаты и повседневных расходов необходим общий доход больше 100 тысяч рублей. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область (67,3% и 63,3% соответственно). В Ханты-Мансийском автономном округе позволить себе снимать квартиру могут 55,8% жителей.

Хуже всего ситуация с арендой обстоит в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в Севастополе. Главными причинами являются традиционно высокая безработица и низкая зарплата.

Участниками исследования стали семьи из двух работающих и двух детей, которые могут оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры и при этом имеют возможность для повседневных расходов. На аренду семья должна тратить не более 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов. 30 процентов должно оставаться на прочие расходы.