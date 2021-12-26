Ученые: COVID способен сохраняться в организме более 7 месяцев

Ученые Национальных институтов здоровья США выяснили, что коронавирус может размножаться в организме вне дыхательной системы и оставаться там более семи месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.
«Репликация вируса (SARS-CoV-2 — прим. URA.RU) присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфекции. Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во многих анатомических участках, включая области по всему мозгу, на срок до 230 дней после появления симптомов», — сказано в исследовании.
Отмечается, что в ходе исследований ученые наблюдали появление вируса за пределами легких. «Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», — пишут ученые.
Ранее американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, научился скрываться от иммунной системы. Патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. В результате эффективность антител снижается — они не могут устранить инфекцию.
Ученые Национальных институтов здоровья США выяснили, что коронавирус может размножаться в организме вне дыхательной системы и оставаться там более семи месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature. «Репликация вируса (SARS-CoV-2 — прим. URA.RU) присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфекции. Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во многих анатомических участках, включая области по всему мозгу, на срок до 230 дней после появления симптомов», — сказано в исследовании. Отмечается, что в ходе исследований ученые наблюдали появление вируса за пределами легких. «Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», — пишут ученые. Ранее американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, научился скрываться от иммунной системы. Патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. В результате эффективность антител снижается — они не могут устранить инфекцию.