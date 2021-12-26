26 декабря 2021

Ученые: COVID способен сохраняться в организме более 7 месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Ученые пришли к выводу, что коронавирус может сохраняться в тканях организма в течение нескольких месяцев после болезни Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ученые Национальных институтов здоровья США выяснили, что коронавирус может размножаться в организме вне дыхательной системы и оставаться там более семи месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

«Репликация вируса (SARS-CoV-2 — прим. URA.RU) присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфекции. Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во многих анатомических участках, включая области по всему мозгу, на срок до 230 дней после появления симптомов», — сказано в исследовании.

Отмечается, что в ходе исследований ученые наблюдали появление вируса за пределами легких. «Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», — пишут ученые.

Ранее американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, научился скрываться от иммунной системы. Патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. В результате эффективность антител снижается — они не могут устранить инфекцию.

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Ученые Национальных институтов здоровья США выяснили, что коронавирус может размножаться в организме вне дыхательной системы и оставаться там более семи месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature. «Репликация вируса (SARS-CoV-2 — прим. URA.RU) присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфекции. Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во многих анатомических участках, включая области по всему мозгу, на срок до 230 дней после появления симптомов», — сказано в исследовании. Отмечается, что в ходе исследований ученые наблюдали появление вируса за пределами легких. «Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», — пишут ученые. Ранее американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, научился скрываться от иммунной системы. Патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. В результате эффективность антител снижается — они не могут устранить инфекцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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