Водителей начали штрафовать за стояние в пробке

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Водители получают ошибочные штрафы за нарушение правил остановки Фото:

В Москве водителям начали приходить штрафы за стояние в пробках. Искусственный интеллект ошибочно штрафует водителей за нарушение правил остановки.

«Камера выписывает неправильные штрафы. Система полагает, что водитель остановился в неположенном месте, хотя на самом деле он стоит в пробке. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать подобных ошибок», — передает Autonews заявление Московской административной дорожной инспекции (МАДИ)

Отмечается, что в Москве неправильные штрафы приходят десяткам водителей. В большинстве случаев ошибочные штрафы можно успешно оспорить в судебном порядке. Также можно подать иск в МАДИ на компенсацию расходов по оказанию юридической и судебной помощи.

Ранее в Госдуме РФ разработали законопроект, предполагающий административную ответственность за незаконные штрафы для водителей. Наказывать должностные лица за незаконные штрафы предлагается на сумму не менее пяти тысяч рублей. С 1 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий обжаловать некоторые штрафы за нарушение ПДД в упрощенном порядке, в том числе через Госуслуги, напоминает РАПСИ.

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В Москве водителям начали приходить штрафы за стояние в пробках. Искусственный интеллект ошибочно штрафует водителей за нарушение правил остановки. «Камера выписывает неправильные штрафы. Система полагает, что водитель остановился в неположенном месте, хотя на самом деле он стоит в пробке. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать подобных ошибок», — передает Autonews заявление Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Отмечается, что в Москве неправильные штрафы приходят десяткам водителей. В большинстве случаев ошибочные штрафы можно успешно оспорить в судебном порядке. Также можно подать иск в МАДИ на компенсацию расходов по оказанию юридической и судебной помощи. Ранее в Госдуме РФ разработали законопроект, предполагающий административную ответственность за незаконные штрафы для водителей. Наказывать должностные лица за незаконные штрафы предлагается на сумму не менее пяти тысяч рублей. С 1 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий обжаловать некоторые штрафы за нарушение ПДД в упрощенном порядке, в том числе через Госуслуги, напоминает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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