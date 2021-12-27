Осужденный «Белого лебедя» пожаловался на ФСИН из-за просмотра ТВ

27 декабря 2021 в 13:09 Размер текста - 17 +

Приговоренный к пожизненному лишению свободы осужденный решил, что его Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Отбывающий наказание в колонии ИК №2 Соликамска (Пермский край, более известна как «Белый лебедь») Сергей Раскоалэ обратился в Конституционный суд РФ. Осужденный пожаловался, что администрация колонии ограничивает его в выборе телеканалов и времени просмотра ТВ. Об этом говорится в определении, размещенном на сайте КС РФ. «С.А. Рэскоалэ, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными действий и решений ФСИН и администрации исправительного учреждения в связи с ограничением времени просмотра телепередач и возможности выбора просматриваемых телеканалов», — сказано в определении. По мнению заявителя, это указывает на дискриминацию осужденных «в зависимости от условий отбывания ими наказаний» — в колонии особого режима осужденным разрешено смотреть телевизор не более часа в сутки. В сентябре 2020 года Раскоалэ жаловался в Соликамский городской суд, но его жалоба была отклонена судом. После этого он подал аппеляцию в Пермский краевой суд, который поддержал решение суда первой инстанции. Конституционный суд РФ в своем определении указал, что исправительные учреждения могут самостоятельно устанавливать разные режимы дня и отдыха, и отказал в принятии к рассмотрению жалобы осужденного. Сергей Рэскоалэ приговорен к пожизненному лишению свободы за двойное убийство, совершенное в Челябинске 2004 году. В колонии «Белый лебедь» содержатся особо опасные преступники: участники преступных группировок, террористы, серийные убийцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Отбывающий наказание в колонии ИК №2 Соликамска (Пермский край, более известна как «Белый лебедь») Сергей Раскоалэ обратился в Конституционный суд РФ. Осужденный пожаловался, что администрация колонии ограничивает его в выборе телеканалов и времени просмотра ТВ. Об этом говорится в определении, размещенном на сайте КС РФ. «С.А. Рэскоалэ, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными действий и решений ФСИН и администрации исправительного учреждения в связи с ограничением времени просмотра телепередач и возможности выбора просматриваемых телеканалов», — сказано в определении. По мнению заявителя, это указывает на дискриминацию осужденных «в зависимости от условий отбывания ими наказаний» — в колонии особого режима осужденным разрешено смотреть телевизор не более часа в сутки. В сентябре 2020 года Раскоалэ жаловался в Соликамский городской суд, но его жалоба была отклонена судом. После этого он подал аппеляцию в Пермский краевой суд, который поддержал решение суда первой инстанции. Конституционный суд РФ в своем определении указал, что исправительные учреждения могут самостоятельно устанавливать разные режимы дня и отдыха, и отказал в принятии к рассмотрению жалобы осужденного. Сергей Рэскоалэ приговорен к пожизненному лишению свободы за двойное убийство, совершенное в Челябинске 2004 году. В колонии «Белый лебедь» содержатся особо опасные преступники: участники преступных группировок, террористы, серийные убийцы.