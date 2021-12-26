В Тюмени появятся необычные штрафстоянки для нарушителей

На берегу реки Тура в Тюмени и на озере Андреевском в Тюменском районе должны появиться штрафстоянки для маломерных судов, но пока подрядчики отказываются выполнять эти работы. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Требование об организации стоянок властям озвучил Уральский транспортный прокурор.
«Администрациями Тюмени и Тюменского района прорабатывается вопрос об организации перемещения и хранения задержанных маломерных судов. Обустройство стоянок планируется на реке Тура в черте Тюмени, а также на озере Андреевском в районе поселка Боровский Тюменского района. Ведется поиск заинтересованных организаций. Действующие специализированные компании интереса не проявили», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.
По данным властей, ранее подобные стоянки в регионе не требовались, так как до 2021 года правонарушения в этой сфере не выявлялись. Теперь же необходимость возникла.
На берегу реки Тура в Тюмени и на озере Андреевском в Тюменском районе должны появиться штрафстоянки для маломерных судов, но пока подрядчики отказываются выполнять эти работы. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Требование об организации стоянок властям озвучил Уральский транспортный прокурор. «Администрациями Тюмени и Тюменского района прорабатывается вопрос об организации перемещения и хранения задержанных маломерных судов. Обустройство стоянок планируется на реке Тура в черте Тюмени, а также на озере Андреевском в районе поселка Боровский Тюменского района. Ведется поиск заинтересованных организаций. Действующие специализированные компании интереса не проявили», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области. По данным властей, ранее подобные стоянки в регионе не требовались, так как до 2021 года правонарушения в этой сфере не выявлялись. Теперь же необходимость возникла. Как ранее сообщало URA.RU, на непринятие мер к организации стоянок губернатору Александру Моору указал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Он также предложил не снижать количество авиарейсов в труднодоступные районы области. Однако власти все равно это сделают.