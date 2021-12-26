26 декабря 2021
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23 декабря 2021

В Тюмени появятся необычные штрафстоянки для нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области много лет не было спецстоянок для судов-нарушителей, и заниматься ими бизнес не хочет Фото:

На берегу реки Тура в Тюмени и на озере Андреевском в Тюменском районе должны появиться штрафстоянки для маломерных судов, но пока подрядчики отказываются выполнять эти работы. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Требование об организации стоянок властям озвучил Уральский транспортный прокурор.

«Администрациями Тюмени и Тюменского района прорабатывается вопрос об организации перемещения и хранения задержанных маломерных судов. Обустройство стоянок планируется на реке Тура в черте Тюмени, а также на озере Андреевском в районе поселка Боровский Тюменского района. Ведется поиск заинтересованных организаций. Действующие специализированные компании интереса не проявили», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

По данным властей, ранее подобные стоянки в регионе не требовались, так как до 2021 года правонарушения в этой сфере не выявлялись. Теперь же необходимость возникла.

Как ранее сообщало URA.RU, на непринятие мер к организации стоянок губернатору Александру Моору указал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Он также предложил не снижать количество авиарейсов в труднодоступные районы области. Однако власти все равно это сделают.

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На берегу реки Тура в Тюмени и на озере Андреевском в Тюменском районе должны появиться штрафстоянки для маломерных судов, но пока подрядчики отказываются выполнять эти работы. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Требование об организации стоянок властям озвучил Уральский транспортный прокурор. «Администрациями Тюмени и Тюменского района прорабатывается вопрос об организации перемещения и хранения задержанных маломерных судов. Обустройство стоянок планируется на реке Тура в черте Тюмени, а также на озере Андреевском в районе поселка Боровский Тюменского района. Ведется поиск заинтересованных организаций. Действующие специализированные компании интереса не проявили», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области. По данным властей, ранее подобные стоянки в регионе не требовались, так как до 2021 года правонарушения в этой сфере не выявлялись. Теперь же необходимость возникла. Как ранее сообщало URA.RU, на непринятие мер к организации стоянок губернатору Александру Моору указал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Он также предложил не снижать количество авиарейсов в труднодоступные районы области. Однако власти все равно это сделают.
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