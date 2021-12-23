В тюменское Заболотье перестанут летать самолеты

Вместо самолетов жители труднодоступных районов области получат вертолетные рейсы Фото: Максим Егоров © URA.RU

Рейсы в тюменское Заболотье со следующего года будут выполняться не на самолетах, а на вертолетах, при этом число полетов будет снижено. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области. Ранее Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий предложил губернатору Александру Моору не уменьшать число рейсов.

«С 2022 года полеты в труднодоступные населенные пункты Вагайского, Тобольского и Нижнетавдинского муниципальных районов будут осуществляться вертолетом Ми-8АМТ/МТВ. Его вместимость в два раза больше используемого ранее самолета Ан-2. В связи с изменением типа воздушного судна маршрутная сеть была пересмотрена», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

В вертолетах за один раз смогут перевозить 22 человека. Ранее за один рейс наполняемость судна была на десять пассажиров меньше. По данным властей, в итоге за год будет перевезено на 7% больше жителей Заболотья, чем в 2021-м.

Как писало URA.RU, 21 декабря Тюмень посетил Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором он указал на то, что не стоит снижать число рейсов в труднодоступные районы региона.

Ранее агентство сообщало, что летом 2021 года с самолетами Utair, перевозящими жителей Заболотья, три раза происходили ЧП. В частности, у них ломалось шасси, а однажды борт выехал за пределы посадочной полосы, повредив крыло.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам