«Известия»: названа причина роста цен на продукты

23 декабря 2021 в 04:26 Размер текста - 17 +

В 2022 году эксперты прогнозируют рост цен на продукты из-за проблем с грузоперевозками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги у грузоперевозчиков. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации, сообщают «Известия». Компания просит разработать программу поддержки для автоперевозчиков, выделить субсидии, а также отменить акцизы на топливо. Согласно некоторым данным, за год дизельное топливо на АЗС выросло в цене по всей России в среднем на 9 рублей за литр, то есть примерно на 19%. В прошлом году рост цен был сдержаннее — 9,9%. Также подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, жалуются представители ассоциации. В следующем году в России прогнозируют рост цен на различные продовольственные товары. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина сообщила, что причиной тому является сокращение урожая, погода, а также на это повлияют мировые цены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги у грузоперевозчиков. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации, сообщают «Известия». Компания просит разработать программу поддержки для автоперевозчиков, выделить субсидии, а также отменить акцизы на топливо. Согласно некоторым данным, за год дизельное топливо на АЗС выросло в цене по всей России в среднем на 9 рублей за литр, то есть примерно на 19%. В прошлом году рост цен был сдержаннее — 9,9%. Также подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, жалуются представители ассоциации. В следующем году в России прогнозируют рост цен на различные продовольственные товары. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина сообщила, что причиной тому является сокращение урожая, погода, а также на это повлияют мировые цены.