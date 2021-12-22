22 декабря 2021

«Известия»: названа причина роста цен на продукты

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Виды Красноярска, продуктовый магазин, кошелек, деньги в кошельке, деньги, цены на продукты, стоимость, покупательская способность
В 2022 году эксперты прогнозируют рост цен на продукты из-за проблем с грузоперевозками Фото:
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Цены на продукты в России

Одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги у грузоперевозчиков. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

«Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации, сообщают «Известия». Компания просит разработать программу поддержки для автоперевозчиков, выделить субсидии, а также отменить акцизы на топливо.

Согласно некоторым данным, за год дизельное топливо на АЗС выросло в цене по всей России в среднем на 9 рублей за литр, то есть примерно на 19%. В прошлом году рост цен был сдержаннее — 9,9%. Также подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, жалуются представители ассоциации.

В следующем году в России прогнозируют рост цен на различные продовольственные товары. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина сообщила, что причиной тому является сокращение урожая, погода, а также на это повлияют мировые цены.

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Одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги у грузоперевозчиков. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации, сообщают «Известия». Компания просит разработать программу поддержки для автоперевозчиков, выделить субсидии, а также отменить акцизы на топливо. Согласно некоторым данным, за год дизельное топливо на АЗС выросло в цене по всей России в среднем на 9 рублей за литр, то есть примерно на 19%. В прошлом году рост цен был сдержаннее — 9,9%. Также подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, жалуются представители ассоциации. В следующем году в России прогнозируют рост цен на различные продовольственные товары. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина сообщила, что причиной тому является сокращение урожая, погода, а также на это повлияют мировые цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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