«Известия»: названа причина роста цен на продукты

Одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги у грузоперевозчиков. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».
«Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации, сообщают «Известия». Компания просит разработать программу поддержки для автоперевозчиков, выделить субсидии, а также отменить акцизы на топливо.
Согласно некоторым данным, за год дизельное топливо на АЗС выросло в цене по всей России в среднем на 9 рублей за литр, то есть примерно на 19%. В прошлом году рост цен был сдержаннее — 9,9%. Также подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, жалуются представители ассоциации.
В следующем году в России прогнозируют рост цен на различные продовольственные товары. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина сообщила, что причиной тому является сокращение урожая, погода, а также на это повлияют мировые цены.
Одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги у грузоперевозчиков. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации, сообщают «Известия». Компания просит разработать программу поддержки для автоперевозчиков, выделить субсидии, а также отменить акцизы на топливо. Согласно некоторым данным, за год дизельное топливо на АЗС выросло в цене по всей России в среднем на 9 рублей за литр, то есть примерно на 19%. В прошлом году рост цен был сдержаннее — 9,9%. Также подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, жалуются представители ассоциации. В следующем году в России прогнозируют рост цен на различные продовольственные товары. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина сообщила, что причиной тому является сокращение урожая, погода, а также на это повлияют мировые цены.