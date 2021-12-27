Военная прокуратура и Следственный комитет изучат факты вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в Юрге Кемеровской области. Об этом писало URA.RU в материале про бандитов, занимающихся рэкетом с контрактников и офицеров, включая ветеранов кампании в Сирии. Информацию до руководства силовых ведомств намерен донести член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.
«Мы будем сигнализировать в главную военную прокуратуру, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Это же просто беспредел. Такое впечатление, что в Юрге вообще нет власти, а военном гарнизоне главенствует мафия. Я надеюсь, что нас услышат у министра обороны и в администрации президента», — заявил Виктор Баранец в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Ранее URA.RU рассказало о том, что в городе Юрга Кемеровской области, где расположена военная часть, сложилась система поборов с военнослужащих-контрактников. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу.
Военная прокуратура и Следственный комитет изучат факты вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в Юрге Кемеровской области. Об этом писало URA.RU в материале про бандитов, занимающихся рэкетом с контрактников и офицеров, включая ветеранов кампании в Сирии. Информацию до руководства силовых ведомств намерен донести член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. «Мы будем сигнализировать в главную военную прокуратуру, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Это же просто беспредел. Такое впечатление, что в Юрге вообще нет власти, а военном гарнизоне главенствует мафия. Я надеюсь, что нас услышат у министра обороны и в администрации президента», — заявил Виктор Баранец в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ранее URA.RU рассказало о том, что в городе Юрга Кемеровской области, где расположена военная часть, сложилась система поборов с военнослужащих-контрактников. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу.