Жириновский предложил Путину начать Новый год войной с Украиной

27 декабря 2021 в 20:27 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский заявил о необходимости нанесения удара по Украине и Западу в новогоднюю ночь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину начать бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января. Он отметил, что сам нанес бы подобный удар, если бы занимал пост главы страны. «Вопрос в чем заключается? Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть — ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии, везде русские школы снова открываются, русский язык», — отметил лидер ЛДПР в эфире «Первого канала». Ранее Жириновский заявлял, что Украина должна войти в состав России. По его словам, нужно поставить там «свою власть». По его словам, Украина и США «пойдут на требования» РФ, для этого нужна личная встреча, чтобы лидер США Джо Байден понял, что «в воздухе пахнет войной». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину начать бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января. Он отметил, что сам нанес бы подобный удар, если бы занимал пост главы страны. «Вопрос в чем заключается? Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть — ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии, везде русские школы снова открываются, русский язык», — отметил лидер ЛДПР в эфире «Первого канала». Ранее Жириновский заявлял, что Украина должна войти в состав России. По его словам, нужно поставить там «свою власть». По его словам, Украина и США «пойдут на требования» РФ, для этого нужна личная встреча, чтобы лидер США Джо Байден понял, что «в воздухе пахнет войной».