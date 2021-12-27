Foreign Affairs: Путин нашел новый способ сдерживать НАТО

27 декабря 2021 в 22:39 Размер текста - 17 +

В США заявили, что Владимир Путин сдерживает НАТО с помощью Балкан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин использует бывшие югославские государства для ослабления НАТО и Евросоюза. Однако Балканы не являются главным полем битвы в противостоянии России и Запада. Об этом пишут авторы американского журнала Foreign Affairs. «Усилия Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти являются частью его миссии по восстановлению России в качестве глобального посредника власти. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах состоит в том, чтобы усилить напряженность, чтобы она могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности», — передает издание. Также отмечается, что ни НАТО, ни ЕС не являются надежными партнерами ни для одной из балканских стран. «Поскольку Москва также продолжает наращивать свою военную мощь вблизи границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром для вызова Западу», — подытожило издание. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к альянсу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин использует бывшие югославские государства для ослабления НАТО и Евросоюза. Однако Балканы не являются главным полем битвы в противостоянии России и Запада. Об этом пишут авторы американского журнала Foreign Affairs. «Усилия Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти являются частью его миссии по восстановлению России в качестве глобального посредника власти. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах состоит в том, чтобы усилить напряженность, чтобы она могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности», — передает издание. Также отмечается, что ни НАТО, ни ЕС не являются надежными партнерами ни для одной из балканских стран. «Поскольку Москва также продолжает наращивать свою военную мощь вблизи границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром для вызова Западу», — подытожило издание. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к альянсу.