Foreign Affairs: Путин нашел новый способ сдерживать НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В США заявили, что Владимир Путин сдерживает НАТО с помощью Балкан Фото:

Президент России Владимир Путин использует бывшие югославские государства для ослабления НАТО и Евросоюза. Однако Балканы не являются главным полем битвы в противостоянии России и Запада. Об этом пишут авторы американского журнала Foreign Affairs.

«Усилия Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти являются частью его миссии по восстановлению России в качестве глобального посредника власти. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах состоит в том, чтобы усилить напряженность, чтобы она могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности», — передает издание.

Также отмечается, что ни НАТО, ни ЕС не являются надежными партнерами ни для одной из балканских стран. «Поскольку Москва также продолжает наращивать свою военную мощь вблизи границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром для вызова Западу», — подытожило издание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к альянсу.

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Президент России Владимир Путин использует бывшие югославские государства для ослабления НАТО и Евросоюза. Однако Балканы не являются главным полем битвы в противостоянии России и Запада. Об этом пишут авторы американского журнала Foreign Affairs. «Усилия Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти являются частью его миссии по восстановлению России в качестве глобального посредника власти. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах состоит в том, чтобы усилить напряженность, чтобы она могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности», — передает издание. Также отмечается, что ни НАТО, ни ЕС не являются надежными партнерами ни для одной из балканских стран. «Поскольку Москва также продолжает наращивать свою военную мощь вблизи границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром для вызова Западу», — подытожило издание. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к альянсу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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