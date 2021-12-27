В МИД прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

28 декабря 2021 в 06:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Биричевский уверен, что России не грозит отключение от SWIFT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию не планируют отключать от международной банковской системы SWIFT. Так считает директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сообщил дипломат в интервью с РИА «Новости». Он сообщил, что для него остается загадкой, каким образом американцы планируют реализовывать свои угрозы по отключению России от банковский системы. Дипломат добавил, что несмотря на то, что американские намерения вызывают сомнения, у США все-таки есть некоторые рычаги давления. Однако он заверил, что Россия полностью готова к любым неожиданностям. Официальные лица США прорабатывают в отношении России широкий спектр санкций, в том числе отключение страны от платежной системы. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к России эта санкция применена не будет, так как в этом случае сильно пострадают европейцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россию не планируют отключать от международной банковской системы SWIFT. Так считает директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сообщил дипломат в интервью с РИА «Новости». Он сообщил, что для него остается загадкой, каким образом американцы планируют реализовывать свои угрозы по отключению России от банковский системы. Дипломат добавил, что несмотря на то, что американские намерения вызывают сомнения, у США все-таки есть некоторые рычаги давления. Однако он заверил, что Россия полностью готова к любым неожиданностям. Официальные лица США прорабатывают в отношении России широкий спектр санкций, в том числе отключение страны от платежной системы. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к России эта санкция применена не будет, так как в этом случае сильно пострадают европейцы.