Юрист рассказала о новых правилах выплаты пенсий с 2022 года

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С 1 января пенсионерам, которых признали банкротами, не будут урезать выплаты Фото:

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий. Главным нововведением станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом, рассказала адвокат Ольга Сулим.

«Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — сказала Сулим в интервью «Российской газете».

Также в России расширят перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Так, с нового года сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Это необходимо, если человека уволили с работы за несколько лет до пенсии. Также в беззаявительном порядке будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Пенсионеры, которые получают «сельскую надбавку», сохранят ее даже если переедут в город. Также Пенсионный фонд России (ПФР) начнет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили новые правила выплаты пенсий. В частности, пенсионеры смогут получать пенсию раньше положенного срока, если на их территории действует режим чрезвычайной ситуации.

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С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий. Главным нововведением станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом, рассказала адвокат Ольга Сулим. «Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — сказала Сулим в интервью «Российской газете». Также в России расширят перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Так, с нового года сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Это необходимо, если человека уволили с работы за несколько лет до пенсии. Также в беззаявительном порядке будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Пенсионеры, которые получают «сельскую надбавку», сохранят ее даже если переедут в город. Также Пенсионный фонд России (ПФР) начнет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили новые правила выплаты пенсий. В частности, пенсионеры смогут получать пенсию раньше положенного срока, если на их территории действует режим чрезвычайной ситуации.
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