Юрист рассказала о новых правилах выплаты пенсий с 2022 года

28 декабря 2021 в 09:20 Размер текста - 17 +

С 1 января пенсионерам, которых признали банкротами, не будут урезать выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий. Главным нововведением станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом, рассказала адвокат Ольга Сулим. «Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — сказала Сулим в интервью «Российской газете». Также в России расширят перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Так, с нового года сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Это необходимо, если человека уволили с работы за несколько лет до пенсии. Также в беззаявительном порядке будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Пенсионеры, которые получают «сельскую надбавку», сохранят ее даже если переедут в город. Также Пенсионный фонд России (ПФР) начнет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили новые правила выплаты пенсий. В частности, пенсионеры смогут получать пенсию раньше положенного срока, если на их территории действует режим чрезвычайной ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий. Главным нововведением станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом, рассказала адвокат Ольга Сулим. «Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — сказала Сулим в интервью «Российской газете». Также в России расширят перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Так, с нового года сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Это необходимо, если человека уволили с работы за несколько лет до пенсии. Также в беззаявительном порядке будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Пенсионеры, которые получают «сельскую надбавку», сохранят ее даже если переедут в город. Также Пенсионный фонд России (ПФР) начнет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили новые правила выплаты пенсий. В частности, пенсионеры смогут получать пенсию раньше положенного срока, если на их территории действует режим чрезвычайной ситуации.