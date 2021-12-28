В МИД РФ назвали фантастикой ограничения США для рубля

Идея США ограничить конвертацию российского рубля является фантастикой. Такое мнение выразил глава экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — сказал Биричевский в разговоре с РИА «Новости».
Ранее в США сообщили о планах ввести масштабные санкции против российской национальной валюты, пишет RT. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные идеи являются «чушью». Греф подчеркнул, что подобные санкции невозможно осуществить.
Идея США ограничить конвертацию российского рубля является фантастикой. Такое мнение выразил глава экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — сказал Биричевский в разговоре с РИА «Новости». Ранее в США сообщили о планах ввести масштабные санкции против российской национальной валюты, пишет RT. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные идеи являются «чушью». Греф подчеркнул, что подобные санкции невозможно осуществить.