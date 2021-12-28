В МИД РФ назвали фантастикой ограничения США для рубля

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США не в состоянии ограничить конвертируемость рубля, заявил Дмитрий Биричевский Фото:

Идея США ограничить конвертацию российского рубля является фантастикой. Такое мнение выразил глава экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — сказал Биричевский в разговоре с РИА «Новости».

Ранее в США сообщили о планах ввести масштабные санкции против российской национальной валюты, пишет RT. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные идеи являются «чушью». Греф подчеркнул, что подобные санкции невозможно осуществить.

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Идея США ограничить конвертацию российского рубля является фантастикой. Такое мнение выразил глава экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — сказал Биричевский в разговоре с РИА «Новости». Ранее в США сообщили о планах ввести масштабные санкции против российской национальной валюты, пишет RT. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные идеи являются «чушью». Греф подчеркнул, что подобные санкции невозможно осуществить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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