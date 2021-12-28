В МИД РФ назвали фантастикой ограничения США для рубля

США не в состоянии ограничить конвертируемость рубля, заявил Дмитрий Биричевский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Идея США ограничить конвертацию российского рубля является фантастикой. Такое мнение выразил глава экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — сказал Биричевский в разговоре с РИА «Новости».

Ранее в США сообщили о планах ввести масштабные санкции против российской национальной валюты, пишет RT. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные идеи являются «чушью». Греф подчеркнул, что подобные санкции невозможно осуществить.