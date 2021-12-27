В Тюменской области нашли очаг COVID-19 среди будущих священников

Вспышку коронавируса нашли в общежитии при духовной семинарии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый очаг заболеваемости коронавирусом обнаружен среди учащихся духовной семинарии в Тобольске. Информация об этом размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«К действующему очагу в ишимском филиале „Областной клинической психиатрической больницы“ добавился очаг коронавируса в общежитии „Тобольской духовной семинарии Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви“. Зарегистрировано восемь случаев COVID-19 среди обучающихся, контактных 26 человек», — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ранее вспышку коронавируса находили и в другом учреждении из системы РПЦ. Очаг в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре (Тобольский район) не могли закрыть на протяжении месяца.