Вадиму Шумкову не понравилось, как чистят от снега трассу от Юлдуса в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен качеством уборки снега на отремонтированной трассе от села Юлдус до границы с Тюменской областью. Подрядчику, отвечающему за содержание дороги, он вынес последнее предупреждение.

«Трасса от села Юлдус до границы с Тюменской областью и подъезд к [селу] Шатрово закончены. Потрачен без малого миллиард рублей. По качеству содержания — то есть очистке дороги — есть серьезные замечания к подрядчику. Попросил передать ему, что следующего замечания не будет», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

Помимо этого, в Шатрово у Шумкова возникли претензии к срокам ремонта детского сада и больницы. «Есть проблемы со скоростью и качеством ремонта. Сделал последнее предупреждение», — прокомментировал Шумков работы в Шатровской ЦРБ.

28 декабря Шумков работает в Шатровском районе. Он приехал по обновленной трассе сразу после командировки в Москву. «Вчера Мск. Потом Тюмень. Сейчас уже в Шатрово», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Вадим Шумков сделал последнее замечание подрядчику Скрин: Вадим Шумков, Instagram

По ремонту в больнице Вадим Шумков также сделал последнее предупреждение Скрин: Вадим Шумков, Instagram

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