Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен качеством уборки снега на отремонтированной трассе от села Юлдус до границы с Тюменской областью. Подрядчику, отвечающему за содержание дороги, он вынес последнее предупреждение.
«Трасса от села Юлдус до границы с Тюменской областью и подъезд к [селу] Шатрово закончены. Потрачен без малого миллиард рублей. По качеству содержания — то есть очистке дороги — есть серьезные замечания к подрядчику. Попросил передать ему, что следующего замечания не будет», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.
Помимо этого, в Шатрово у Шумкова возникли претензии к срокам ремонта детского сада и больницы. «Есть проблемы со скоростью и качеством ремонта. Сделал последнее предупреждение», — прокомментировал Шумков работы в Шатровской ЦРБ.
28 декабря Шумков работает в Шатровском районе. Он приехал по обновленной трассе сразу после командировки в Москву. «Вчера Мск. Потом Тюмень. Сейчас уже в Шатрово», — написал губернатор на своей странице в Instagram.
Вадим Шумков сделал последнее замечание подрядчику
Скрин: Вадим Шумков, Instagram
По ремонту в больнице Вадим Шумков также сделал последнее предупреждение
Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен качеством уборки снега на отремонтированной трассе от села Юлдус до границы с Тюменской областью. Подрядчику, отвечающему за содержание дороги, он вынес последнее предупреждение. «Трасса от села Юлдус до границы с Тюменской областью и подъезд к [селу] Шатрово закончены. Потрачен без малого миллиард рублей. По качеству содержания — то есть очистке дороги — есть серьезные замечания к подрядчику. Попросил передать ему, что следующего замечания не будет», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram. Помимо этого, в Шатрово у Шумкова возникли претензии к срокам ремонта детского сада и больницы. «Есть проблемы со скоростью и качеством ремонта. Сделал последнее предупреждение», — прокомментировал Шумков работы в Шатровской ЦРБ. 28 декабря Шумков работает в Шатровском районе. Он приехал по обновленной трассе сразу после командировки в Москву. «Вчера Мск. Потом Тюмень. Сейчас уже в Шатрово», — написал губернатор на своей странице в Instagram.