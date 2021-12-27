27 декабря 2021

Губернатор Шумков вынес последнее замечание за нечищеную трассу. Скрин

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , шумков вадим
Вадиму Шумкову не понравилось, как чистят от снега трассу от Юлдуса в Тюмень Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен качеством уборки снега на отремонтированной трассе от села Юлдус до границы с Тюменской областью. Подрядчику, отвечающему за содержание дороги, он вынес последнее предупреждение.

«Трасса от села Юлдус до границы с Тюменской областью и подъезд к [селу] Шатрово закончены. Потрачен без малого миллиард рублей. По качеству содержания — то есть очистке дороги — есть серьезные замечания к подрядчику. Попросил передать ему, что следующего замечания не будет», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

Помимо этого, в Шатрово у Шумкова возникли претензии к срокам ремонта детского сада и больницы. «Есть проблемы со скоростью и качеством ремонта. Сделал последнее предупреждение», — прокомментировал Шумков работы в Шатровской ЦРБ.

28 декабря Шумков работает в Шатровском районе. Он приехал по обновленной трассе сразу после командировки в Москву. «Вчера Мск. Потом Тюмень. Сейчас уже в Шатрово», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Вадим Шумков сделал последнее замечание подрядчику
По ремонту в больнице Вадим Шумков также сделал последнее предупреждение
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен качеством уборки снега на отремонтированной трассе от села Юлдус до границы с Тюменской областью. Подрядчику, отвечающему за содержание дороги, он вынес последнее предупреждение. «Трасса от села Юлдус до границы с Тюменской областью и подъезд к [селу] Шатрово закончены. Потрачен без малого миллиард рублей. По качеству содержания — то есть очистке дороги — есть серьезные замечания к подрядчику. Попросил передать ему, что следующего замечания не будет», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram. Помимо этого, в Шатрово у Шумкова возникли претензии к срокам ремонта детского сада и больницы. «Есть проблемы со скоростью и качеством ремонта. Сделал последнее предупреждение», — прокомментировал Шумков работы в Шатровской ЦРБ. 28 декабря Шумков работает в Шатровском районе. Он приехал по обновленной трассе сразу после командировки в Москву. «Вчера Мск. Потом Тюмень. Сейчас уже в Шатрово», — написал губернатор на своей странице в Instagram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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