Наталья Крылова заявляет, что не допускала ошибки, в которой ее обвиняют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова (Свердловская область) выложила пост в соцсети «Одноклассники» о принятом городском бюджете Асбеста и перепутала миллиарды с миллионами. Об этом сообщили URA.RU свердловчане, обратившие внимание на ошибку.

Депутат заявила, что бюджет города на 2022 год составил чуть больше двух миллионов. «Очень смешно, что Крылова путает миллиарды и миллионы, но возмущается решениям думы. Считаю, политику нельзя быть таким невнимательным», — рассказал собеседник агентства. По его мнению, ошибка слишком очевидная, чтобы ее мог допустить публичный человек.

Председатель гордумы Асбеста Сергей Ларионов в разговоре с URA.RU рассказал, что Крылова не заметила ошибку, допущенную в соцсети и исправила ее только тогда, когда другие депутаты посмеялись над ней. Ларионов упрекнул ее в неточных высказываниях.

Сама Крылова заявила журналисту агентства, что не допускала ошибки. «Мне бы доложили [об ошибке]», — ответила Крылова. Однако пользователи «Одноклассников» успели сделать скриншот опечатки. Спустя полтора часа пост исправлялся.

Крылова известна скандальными высказываниями и участием в протестных мероприятиях. В частности, она выступала на митинге против QR-кодов, имя при этом QR-код. Кроме этого, ее обвиняли в помощи антироссийским СМИ, которые очерняли производителей асбеста в городе.

Фото: «Одноклассники», Наталья Крылова

Пост был отредактирован через полтора часа после публикации Фото: «Одноклассники», Наталья Крылова

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