В Кургане обсуждают возможную отставку главы города

Инсайдеры считают, что Елена Ситникова может уйти в отставку в начале следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова может уйти в отставку в начале 2022 года. Об этом URA.RU сообщили два источника, близкие к городским властям.

«Вполне вероятно, что об отставке Ситникова объявит в начале года. Где она будет работать — пока не понятно. Но без работы она остаться не должна. Серьезных претензии к ней со стороны областного руководства не было, в громких скандалах она не участвовала, так как проработала всего полгода на этой должности», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник подтвердил возможность скорой отставки.

Инсайдеры считают, что Ситникова может вернуться на свою прежнюю должность — директора городского департамента соцполитики. В качестве другого возможного варианта называется ее возможный переход на работу в правительство области. Инсайдеры также считают, что новым главой Кургана, если Ситникова действительно объявит об отставке, может стать Павел Каргаполов, недавно назначенный врио первого замглавы Кургана. До этого назначения он был помощником губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе мэрии Кургана не стали комментировать URA.RU эту информацию.

Ситникову избрали главой Кургана в начале июля, сообщало ранее URA.RU. При этом с мая она временно руководила мэрией после того, как экс-глава города Андрей Потапов ушел в отставку. Перед этим уволился его первый зам Андрей Жижин. В конце декабря источники URA.RU сообщали, что Ситникова получит премию по итогам года в размере 500 тысяч рублей.

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