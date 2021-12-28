В ЯНАО во время пожара в общежитии погибли четыре человека

29 декабря 2021 в 00:50 Размер текста - 17 +

Тело четвертого погибшего нашли на месте пожара в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество погибших жильцов общежития в Муравленко (ЯНАО), где в выходные произошел пожар, возросло до четырех. Об этом сообщила глава города Елена Молдован. «В нашем городе произошло трагическое событие. Пожар в доме по адресу: Губкина, 47 унес жизни четырех человек. Плотно занимаемся оказанием материальной помощи, обеспечением всем необходимым, восстановлением документов, решением жилищных вопросов», — написала Молдаван на своей странице в Instagram. Пожар в двухэтажном общежитии №?47 по улице Губкина произошел ночью 26 декабря. Возгорание ликвидировали за восемь часов. Его площадь составила 556 кв. м. Всего в общежитии были зарегистрированы 58 человек. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших, позже в больнице скончалась женщина 1959 года рождения. По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево (ЯНАО) погибло трое рабочих. Вокзал находился на реконструкции, и возгорание произошло в подсобном помещении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Количество погибших жильцов общежития в Муравленко (ЯНАО), где в выходные произошел пожар, возросло до четырех. Об этом сообщила глава города Елена Молдован. «В нашем городе произошло трагическое событие. Пожар в доме по адресу: Губкина, 47 унес жизни четырех человек. Плотно занимаемся оказанием материальной помощи, обеспечением всем необходимым, восстановлением документов, решением жилищных вопросов», — написала Молдаван на своей странице в Instagram. Пожар в двухэтажном общежитии №?47 по улице Губкина произошел ночью 26 декабря. Возгорание ликвидировали за восемь часов. Его площадь составила 556 кв. м. Всего в общежитии были зарегистрированы 58 человек. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших, позже в больнице скончалась женщина 1959 года рождения. По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево (ЯНАО) погибло трое рабочих. Вокзал находился на реконструкции, и возгорание произошло в подсобном помещении.